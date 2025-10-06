 Aller au contenu principal
Iran-Le Franco-Allemand Lennart Monterlos acquitté des charges d'espionnage-Tasnim
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 12:42

L'Iran a acquitté le ressortissant franco-allemand Lennart Monterlos des accusations d'espionnage qui pesaient sur lui, a déclaré lundi le juge en chef de la province méridionale d'Hormozgan, cité par l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

Lennart Monterlos a été arrêté en Iran en juin alors qu'il effectuait un tour du monde à vélo.

Le procureur pourrait encore soulever des objections à son acquittement, a rapporté Tasnim.

(Rédigé par la Rédaction de Dubaï, version française Kate Entringer)

Proche orient
