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Iran-Le Charles-de-Gaulle a franchi le canal de Suez, fait route vers la mer Rouge
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 14:31

Le porte-avions français Charles-de-Gaulle et son escorte ont franchi mercredi le canal de Suez et font route vers le sud de la mer Rouge dans la perspective de l'initiative multinationale de sécurisation du détroit d'Ormuz, annonce le ministère des Armées dans un communiqué.

"Le mouvement du groupe aéronaval est distinct des opérations militaires initiées dans la région et complète le dispositif sécuritaire", est-il précisé.

"Les armées françaises agissent depuis le 28 février dans une posture défensive, et ont travaillé aux côtés des Britanniques avec leurs partenaires à une initiative multinationale (...) visant à contribuer au rétablissement de la navigation dans le détroit d’Ormuz, en coordination avec les États riverains", souligne le ministère.

(Rédigé par Sophie Louet et Jean-Stéphane Brosse)

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