Iran-La prix Nobel Narges Mohammadi condamnée à sept ans et demi de prison

L'activiste iranienne et lauréate du prix Nobel de la paix Narges Mohammadi, qui a été emprisonnée à plusieurs reprises au cours de ses trente années de lutte pour les droits des femmes, a été condamnée à une nouvelle peine de prison de sept ans et demi, a annoncé dimanche un groupe qui la soutient.

Narges Mohammadi, 53 ans, a mené une grève de la faim d'une semaine qui s'est terminée dimanche, a déclaré la Fondation Narges dans un communiqué, précisant qu'après des semaines de détention à l'isolement, la militante a informé dimanche son avocat, Mostafa Nili, qu'elle avait été condamnée samedi.

Le ministère iranien des Affaires étrangères n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Narges Mohammadi a été arrêtée le 12 décembre après avoir dénoncé la mort suspecte de l'avocat Khosrow Alikordi. Le procureur Hasan Hematifar l'avait accusée d'avoir tenu des propos provocateurs lors de la cérémonie commémorative en l'honneur d'Alikordi dans la ville de Mashhad, dans le nord-est du pays, et encouragé les personnes présentes à "scander des slogans transgressifs" et à "troubler la paix".

Selon la Fondation Narges, la militante a écopé de six ans de prison pour "rassemblement et collusion en vue de commettre des crimes" et d'un an et demi supplémentaire pour des activités de propagande.

Narges Mohammadi a remporté le prix Nobel de la paix en 2023 alors qu'elle était déjà détenue pour sa campagne en faveur des droits des femmes et de l'abolition de la peine de mort en Iran.

(Rédigé par Elwely Elwelly ; version française Tangi Salaün)