Iran-La première option de Trump reste la diplomatie, dit la Maison blanche
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 16:05

La première option du président américain Donald Trump avec Téhéran est toujours la diplomatie mais il est prêt à recourir à la force si nécessaire, a déclaré mardi sa porte-parole, alors que le chef de la diplomatie américaine s'apprête à informer les principaux dirigeants du Congrès de la situation sur l'Iran dans le courant de la journée.

"La première option du président Trump est toujours la diplomatie. Mais comme il l'a montré... il est prêt à recourir à la force létale de l'armée américaine si nécessaire", a déclaré Karoline Leavitt aux journalistes à la Maison blanche. "Le président est toujours le décideur final ici".

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio doit s'entretenir avec les principaux dirigeants du Congrès à la Maison blanche plus tard dans la journée de mardi, selon le département d'État américain. Marco Rubio devrait informer les parlementaires sur la situation avec l'Iran, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Les États-Unis ont déployé une importante force navale près des côtes iraniennes en prévision d'éventuelles frappes contre la République islamique. Le 19 février, Donald Trump a déclaré qu'il donnait à Téhéran environ 10 à 15 jours pour conclure un accord sur son programme nucléaire.

Donald Trump pourrait évoquer ses menaces de frappes contre l'Iran dans son discours sur l'état de l'Union mardi soir.

(Reportage Susan Heavey, Jonathan Landay, Erin Banco et Humeyra Pamuk, Mara Vîlcu pour la version française)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

