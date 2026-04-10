Iran-La Maison blanche met son personnel en garde contre les paris sur les marchés à terme

La Maison blanche a mis en garde son personnel contre l'utilisation inappropriée de leurs fonctions pour prendre des positions sur les marchés à terme, montre un courriel envoyé le 24 mars.

Ce message a été adressé au lendemain de la décision du président Donald Trump d'ordonner une brève pause dans certaines frappes contre l'Iran, a déclaré jeudi un responsable de la Maison blanche sous le sceau de l'anonymat.

Plusieurs décisions majeures de politique publique prises par Donald Trump ont été précédées de paris effectués à des moments jugés opportuns, amenant certains experts à s'interroger sur d'éventuelles fuites d'informations avant les annonces officielles.

Des données des places boursières et des calculs de Reuters montrent qu'un ou plusieurs opérateurs non identifiés ont parié 500 millions de dollars sur les contrats à terme sur le Brent et le brut WTI au cours d'une période d'une minute, peu avant que Donald Trump ne décide, le 23 mars, de reporter de cinq jours des attaques visant les infrastructures énergétiques iraniennes, une annonce qui a provoqué une chute de 15% des prix du pétrole.

Le Wall Street Journal, qui avait révélé l'information, rapporte que l'avertissement a été diffusé dans un courriel adressé à l'ensemble du personnel par le bureau de gestion de la Maison blanche.

(Mrinmay Dey à Mexico et Angela Christy à Bangalore; version française Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)