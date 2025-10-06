 Aller au contenu principal
Iran-La libération de deux citoyens français en échange d'une Iranienne détenue en France est "en cours de discussion"
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 11:28

L’Iran discute de la libération de deux citoyens français détenus depuis mai 2022 en échange d’une citoyenne iranienne détenue en France, a déclaré lundi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei.

Esmaeil Baghaei a ajouté que Paris n’avait jamais informé Téhéran des raisons de l’arrestation de Mahdieh Esfandiari, une étudiante iranienne vivant à Lyon, interpellée cette année pour avoir publié des messages anti-israéliens sur les réseaux sociaux.

(Bureau de Dubai, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Proche orient
