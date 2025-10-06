Iran-La libération de deux citoyens français en échange d'une Iranienne détenue en France est "en cours de discussion"

L’Iran discute de la libération de deux citoyens français détenus depuis mai 2022 en échange d’une citoyenne iranienne détenue en France, a déclaré lundi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei.
Esmaeil Baghaei a ajouté que Paris n’avait jamais informé Téhéran des raisons de l’arrestation de Mahdieh Esfandiari, une étudiante iranienne vivant à Lyon, interpellée cette année pour avoir publié des messages anti-israéliens sur les réseaux sociaux.
(Bureau de Dubai, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
