Iran-L'"E3" déclenche le processus de rétablissement des sanctions de l'Onu-lettre

par John Irish, Parisa Hafezi et Michelle Nichols

La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont déclenché jeudi le processus de rétablissement des sanctions des Nations unies contre l'Iran en raison de son programme nucléaire, montre une lettre du groupe connu sous le nom "E3" au Conseil de sécurité de l'Onu consultée par Reuters.

Les trois pays ont décidé de recourir au mécanisme de 'snapback' rétablissant toutes les sanctions afin de profiter des 30 jours de délais avant l'instauration officielle des sanctions pour tenter de résoudre les différends avec l'Iran, disent-ils dans la lettre.

Les discussions avec l'Iran vont se poursuivre afin de prolonger la résolution consacrant l'accord nucléaire de 2015, ajoute l'E3.

(Avec François Murphy à Vienne et Alexander Ratz à Berlin, version française Kate Entringer)