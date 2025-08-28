 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Iran-L'"E3" déclenche le processus de rétablissement des sanctions de l'Onu-lettre
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 15:46

par John Irish, Parisa Hafezi et Michelle Nichols

La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont déclenché jeudi le processus de rétablissement des sanctions des Nations unies contre l'Iran en raison de son programme nucléaire, montre une lettre du groupe connu sous le nom "E3" au Conseil de sécurité de l'Onu consultée par Reuters.

Les trois pays ont décidé de recourir au mécanisme de 'snapback' rétablissant toutes les sanctions afin de profiter des 30 jours de délais avant l'instauration officielle des sanctions pour tenter de résoudre les différends avec l'Iran, disent-ils dans la lettre.

Les discussions avec l'Iran vont se poursuivre afin de prolonger la résolution consacrant l'accord nucléaire de 2015, ajoute l'E3.

(Avec François Murphy à Vienne et Alexander Ratz à Berlin, version française Kate Entringer)

Proche orient
Défense
Etats-Unis / Iran
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank