Iran-L'"E3" déclenche le processus de rétablissement des sanctions de l'Onu-lettre

(Actualisé avec détails, contexte, déclaration de Barrot)

par John Irish, Parisa Hafezi et Michelle Nichols

La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont déclenché jeudi le processus de rétablissement des sanctions des Nations unies contre l'Iran en raison de son programme nucléaire, montre une lettre du groupe connu sous le nom "E3" au Conseil de sécurité de l'Onu consultée par Reuters.

Les trois pays ont décidé de recourir au mécanisme de 'snapback', dont la procédure ne peut dépasser 30 jours, pour tenter de résoudre les différends avec l'Iran, disent-ils dans la lettre.

Les pays européens et les États-Unis soutiennent que l'Iran utilise son programme nucléaire pour développer potentiellement des capacités militaires, en violation du traité de non-prolifération. L'Iran affirme, de son côté, ne rechercher qu'une énergie nucléaire civile.

L'E3 avait averti Téhéran d'un retour des sanctions des Nations unies au plus tard à la fin du mois d'août faute d'un d'engagement ferme de l'Iran en matière de nucléaire.

L'accord de 2015 sur le nucléaire iranien - dont les États-Unis se sont retirés en 2018 - doit expirer le 18 octobre et toutes les sanctions des Nations unies auraient du être levées à cette date, sauf imposition du mécanisme de 'snapback' au moins 30 jours avant.

Les discussions avec l'Iran vont se poursuivre afin de prolonger la résolution consacrant l'accord nucléaire de 2015, ajoute cependant l'E3 dans sa lettre.

"Cette mesure ne signe pas la fin de la diplomatie : nous sommes déterminés à mettre à profit la période de 30 jours qui s'ouvre pour dialoguer avec l'Iran", a déclaré sur X le ministre française des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.

"Nous restons attachés à la diplomatie pour garantir que l'Iran n'acquière jamais l'arme nucléaire", a-t-il ajouté.

(Avec François Murphy à Vienne et Alexander Ratz à Berlin, version française Kate Entringer)