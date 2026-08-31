Iran: L'armée US n'a pas bombardé l'île de Kharg, selon un responsable américain

Une image satellite montre un terminal pétrolier situé sur l'île de Kharg
L'armée américaine n'a pas ciblé l'île iranienne de Kharg lors de ses bombardements nocturnes, a déclaré lundi un responsable américain à Reuters, alors que le président Donald Trump avait affirmé le contraire dans la nuit.
(Reuters, version française Tangi Salaün)
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