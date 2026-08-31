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Iran: L'armée US n'a pas bombardé l'île de Kharg, selon un responsable américain
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 15:29
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Une image satellite montre un terminal pétrolier situé sur l'île de Kharg

Une image satellite montre un terminal pétrolier situé sur l'île de Kharg

​L'armée américaine n'a pas ​ciblé ​l'île iranienne ⁠de Kharg ‌lors de ses ​bombardements ‌nocturnes, ⁠a déclaré lundi ⁠un ‌responsable américain ⁠à ‌Reuters, ⁠alors que ⁠le ‌président Donald ​Trump ‌avait affirmé le ​contraire ⁠dans la nuit.

(Reuters, version française Tangi ​Salaün)

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3 commentaires

  • 15:47

    Comment est-il possible qu’un responsable américain puisse accéder à de tel image et de les publier sans crainte? Est-ce ne fake

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