Iran-L'AIEA a inspecté des sites nucléaires la semaine dernière - Baghaei

Des sites nucléaires iraniens ont pu être inspectés la semaine dernière par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), rapportent lundi des médias d'Etat, citant le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei.

Cette information est publiée alors que l'AIEA, via son directeur général Rafael Grossi, a exhorté la semaine dernière l'Iran à "améliorer sérieusement" sa coopération.

L'AIEA a effectué une douzaine d'inspections en Iran depuis l'offensive aérienne en juin d'Israël contre Téhéran, mais l'organisation onusienne se plaignait récemment de ne pas avoir accès aux sites nucléaires de Fordow, Natanz et Ispahan, qui avaient été bombardés par les Etats-Unis en juin dans la foulée des frappes israéliennes.

"Tant que nous serons membres du TNP (traité sur la non-prolifération des armes nucléaires), nous respecterons nos engagements et, pas plus tard que la semaine dernière, les inspecteurs de l'AIEA ont visité plusieurs installations nucléaires, dont le réacteur de recherche de Téhéran", a déclaré Esmaeil Baghaei, sans nommer les autres sites.

(Rédigé par Elwely Elwelly; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)