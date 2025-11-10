 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Iran-L'AIEA a inspecté des sites nucléaires la semaine dernière - Baghaei
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 11:34

(.)

Des sites nucléaires iraniens ont pu être inspectés la semaine dernière par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), rapportent lundi des médias d'Etat, citant le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei.

Cette information est publiée alors que l'AIEA, via son directeur général Rafael Grossi, a exhorté la semaine dernière l'Iran à "améliorer sérieusement" sa coopération.

L'AIEA a effectué une douzaine d'inspections en Iran depuis l'offensive aérienne en juin d'Israël contre Téhéran, mais l'organisation onusienne se plaignait récemment de ne pas avoir accès aux sites nucléaires de Fordow, Natanz et Ispahan, qui avaient été bombardés par les Etats-Unis en juin dans la foulée des frappes israéliennes.

"Tant que nous serons membres du TNP (traité sur la non-prolifération des armes nucléaires), nous respecterons nos engagements et, pas plus tard que la semaine dernière, les inspecteurs de l'AIEA ont visité plusieurs installations nucléaires, dont le réacteur de recherche de Téhéran", a déclaré Esmaeil Baghaei, sans nommer les autres sites.

(Rédigé par Elwely Elwelly; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank