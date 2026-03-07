Iran/Golfe-Plus de 3500 Français ont été rapatriés selon Barrot

Le rapatriement des Français bloqués par la guerre au Moyen-Orient s'accélère, a déclaré samedi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, évoquant notamment des vols entre les Emirats arabes unis et Paris.

Invité de l'émission C à Vous sur France 5, le chef de la diplomatie a fait savoir que 800 personnes vulnérables avaient bénéficié de six vols affrétés par la France et qu'il y en aurait cinq autres d'ici mardi prochain.

Pour ce qui est des Français bloqués aux Emirats, le ministre a parlé d'une accélération des retours vers Paris avec un vol jeudi, cinq vendredi, cinq ce samedi, six dimanche et six lundi.

"En tout 3.500 personnes ont pu repartir par ces vols commerciaux vers Paris", a-t-il dit.

(Reportage Elizabeth Pineau)