Iran et France disent constater des progrès dans l'accord d'échange de prisonniers

(Actualisé avec détails, contexte)

L'Iran et la France ont indiqué lundi que les discussions sur la libération de deux citoyens français détenus par Téhéran en échange d'une ressortissante iranienne détenue par Paris progressaient.

L'Iran détient Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris depuis 2022. Un cycliste franco-allemand de 18 ans, Lennart Monterlos, est également retenu en Iran après son arrestation en juin.

La France a accusé à plusieurs reprises l'Iran de détenir Cécile Kohler et Jacques Paris de manière arbitraire, de les maintenir dans des conditions proches de la torture à la prison d'Evin à Téhéran et de ne pas leur assurer une protection consulaire adéquate. L'Iran rejette ces accusations.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi a suggéré en septembre que les ressortissants français pourraient être échangés contre Mahdieh Esfandiari, une étudiante iranienne vivant à Lyon, arrêtée cette année pour des publications anti-israéliennes sur les réseaux sociaux.

"La décision concernant la libération de ces deux individus et de Mme Esfandiari est actuellement examinée par les autorités compétentes", a déclaré lundi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, lors d'une conférence de presse.

"Nous espérons qu’une fois les procédures nécessaires terminées, cela se produira bientôt", a-t-il ajouté.

"Nous avons des perspectives solides de pouvoir les faire rentrer dans les prochaines semaines", a déclaré de son côté le ministre démissionnaire des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, sur France inter.

"Nous restons pleinement mobilisés et exigeons leur libération immédiate et inconditionnelle."

L'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim a rapporté lundi que le ressortissant franco-allemand Lennart Monterlos a été acquitté des accusations d'espionnage qui pesaient sur lui, mais que le procureur pourrait encore soulever des objections à son acquittement.

Fin septembre, la France a renoncé à sa requête déposée en mai dernier contre l'Iran devant la Cour internationale de justice (CIJ) au sujet du traitement par Téhéran des ressortissants français Cécile Kohler et Jacques Paris.

(Bureau de Dubai et John Irish à Paris, version française Elena Smirnova et Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)