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Iran-Deux missiles s'abattent sur l'île de Qeshm-Tasnim
information fournie par Reuters•06/11/2026 à 23:18
La colère sociale ne retombe pas. De nouvelles manifestations sont prévues samedi sous haute sécurité pour le quatrième weekend consécutif, avec pour épicentre Paris où des gilets jaunes entendent s'approcher des lieux de pouvoir, deux jours après une mobilisation ...
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Au jeu des salles les plus remplies dans cette campagne présidentielle, ce sont pour l'instant les Insoumis qui l'emportent. Et Jean-Luc Mélenchon et ses troupes entendent bien continuer sur leur lancée samedi avec un nouveau gros meeting au Bourget, pour présenter ...
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Le drame avait suscité un vif émoi en France et un débat sur la sécurité des séjours pour les handicapés : la propriétaire du gîte de Wintzenheim (Haut-Rhin), théâtre d'un incendie mortel en 2023, sera jugée début 2027 pour homicides involontaires et blessures ...
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Jordan Bardella a accusé vendredi La France insoumise de "tentation totalitaire" en voulant "fermer" la chaîne CNews et "empêcher" le Rassemblement national de s'exprimer. "On a un mouvement politique qui, c'est vrai, peut se qualifier au second tour de l'élection ...
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