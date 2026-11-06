Iran-Deux missiles s'abattent sur l'île de Qeshm-Tasnim

Deux missiles se sont abattus vendredi sur l'île de Qeshm, rapporte l'agence Tasnim sans plus de précisions sur d'éventuels dégâts.

Tasnim a précisé que davantage de détails seraient communiqués une fois l'incident confirmé par les autorités compétentes.

(Reporting by Enas Alashray; Editing by Chris Reese)