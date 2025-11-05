Iran: Cécile Kohler et Jacques Paris sont "en sécurité" à l'ambassade, selon Jean-Noël Barrot

Une femme passe devant des affiches avec les portraits de Cécile Kohler et Jacques Paris à Paris

Cécile Kohler et Jacques Paris, sortis de prison mardi en Iran après près de trois ans et demi de détention, sont "en sécurité" à l'ambassade de France à Téhéran et semblent "physiquement et moralement" en bon état de santé, a déclaré mercredi le chef de la diplomatie française.

Jean-Noël Barrot a précisé sur l'antenne de la radio RTL que les deux ressortissants français étaient désormais "sous la protection de l'ambassade de France", tout en reconnaissant qu'ils n'étaient pas encore libres de leurs mouvements.

"Nous allons nous battre pour obtenir leur libération définitive et leur retour en France", a insisté le ministre, refusant d'établir un lien entre la sortie de prison de Cécile Kohler et Jacques Paris et la liberté conditionnelle accordée à l'étudiante iranienne Mahdieh Esfandiari, poursuivie en France pour "apologie du terrorisme".

Interrogé sur les conditions de détention du couple, arrêté en mai 2022 et condamné plus tôt cette année à de lourdes peines de prison pour espionnage et subversion, Jean-Noël Barrot a estimé que celles-ci avaient été "indignes" et "humainement très éprouvantes", et s'est réjoui qu'ils puissent désormais être en contact avec leurs proches.

L'Elysée a fait savoir que le président Emmanuel Macron s'était entretenu mercredi avec Cécile Kohler et Jacques Paris en visioconférence.

(Rédigé par Tangi Salaün, avec la contribution d'Elizabeth Pineau, édité par Nicolas Delame)