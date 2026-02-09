Iran-Ali Larijani attendu à Oman sur fond de contacts indirects

Ali Larijani, conseiller du guide suprême Ali Khamenei, se rendra mardi à Oman à la tête d'une délégation iranienne, rapporte lundi l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

Cette visite intervient après la tenue, la semaine dernière à Oman, de discussions indirectes entre diplomates américains et iraniens, destinées à relancer la voie diplomatique dans un contexte de renforcement de la présence navale américaine à proximité de l'Iran et de mises en garde de Téhéran promettant une riposte sévère en cas d'attaque.

"Au cours de ce déplacement, (Ali Larijani) rencontrera des responsables de haut rang du sultanat d'Oman et échangera sur les derniers développements régionaux et internationaux ainsi que sur la coopération bilatérale à différents niveaux", a précisé Tasnim.

La date et le lieu du prochain cycle de discussions n'ont pas encore été annoncés.

