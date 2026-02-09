 Aller au contenu principal
Iran-Ali Larijani attendu à Oman sur fond de contacts indirects
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 10:52

Ali Larijani, conseiller du guide suprême Ali Khamenei, se rendra mardi à Oman à la tête d'une délégation iranienne, rapporte lundi l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

Cette visite intervient après la tenue, la semaine dernière à Oman, de discussions indirectes entre diplomates américains et iraniens, destinées à relancer la voie diplomatique dans un contexte de renforcement de la présence navale américaine à proximité de l'Iran et de mises en garde de Téhéran promettant une riposte sévère en cas d'attaque.

"Au cours de ce déplacement, (Ali Larijani) rencontrera des responsables de haut rang du sultanat d'Oman et échangera sur les derniers développements régionaux et internationaux ainsi que sur la coopération bilatérale à différents niveaux", a précisé Tasnim.

La date et le lieu du prochain cycle de discussions n'ont pas encore été annoncés.

(Rédaction de Dubaï; version française Nicolas Delame)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

