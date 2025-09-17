Ioulia Navalnaya dit que des tests montrent que son mari a été empoisonné

Ioulia Navalnaya, veuve du chef de file de l'opposition russe Alexeï Navalny, mort en prison l'an dernier, a déclaré que des tests effectués par des laboratoires étrangers sur des échantillons biologiques prélevés sur son mari montraient qu'il avait été empoisonné.

Alexeï Navalny, 47 ans, est mort subitement le 16 février 2024 dans une prison russe du cercle arctique, alors que son éventuelle libération dans le cadre d'un échange de prisonniers avec des pays occidentaux était évoquée.

Ioulia Navalnaya a accusé à plusieurs reprises les autorités russes de l'avoir tué, une accusation rejetée par le Kremlin.

Dans une vidéo diffusée sur la plateforme X, la veuve d'Alexeï Navalny affirme que des échantillons biologiques ont été transférés clandestinement à l'étranger en 2024 et soumis à deux laboratoires.

"Ces laboratoires, situés dans deux pays différents, sont parvenus à la même conclusion : Alexeï a été assassiné. Plus précisément, il a été empoisonné", dit-elle dans la vidéo.

Ioulia Navalnaya, qui ne fournit pas de précisions sur le type de poison qui aurait été employé, appelle les laboratoires à publier leurs conclusions sur ce qu'elle qualifie de "vérité qui dérange".

La veuve d'Alexeï Navalny avait rejeté l'an dernier les conclusions des enquêteurs russes, selon lesquels son mari est décédé des suites d'une "combinaison de maladies".

(Rédigé par Reuters, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)