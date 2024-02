Investissements : pourquoi la France attire moins les Américains et les Asiatiques

Chaque année à la même époque sort l'indice d'attractivité du territoire des conseillers du commerce extérieur de la France, avec le soutien d'Eurogroup Consulting. Gilles Bonnenfant, président de la commission « promotion de l'attractivité du territoire » des conseillers du commerce extérieur et, par ailleurs, président de ce cabinet de conseil, dévoile au Point , en avant-première les principaux enseignements de la onzième édition de ce baromètre pour lequel 1 600 investisseurs ont été interrogés, dont environ 1 300 étrangers.



Il en ressort principalement qu'en dépit des récentes réformes et des efforts de communication déployés par le plus haut niveau de l'État sous la présidence d'Emmanuel Macron, la France voit son attractivité baisser aux yeux des investisseurs.

Le Point : Pour la deuxième année d'affilée, l'indice d'attractivité du territoire de la France est en baisse, au point de retrouver le niveau de 2017, ce qui nous place derrière l'Allemagne, mais aussi derrière l'Espagne. Comment l'expliquer ?

Gilles Bonnenfant : Il y a un paradoxe. Sur la plupart des critères où elle était historiquement mal notée, comme le coût de la main-d'œuvre, les charges administratives ou la flexibilité du travail, la France progresse dans notre baromètre depuis 2017. Mais sur les critères immatériels