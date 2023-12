Investissements, innovation, simplification : Emmanuel Macron veut aller "plus vite et plus fort"

"Nous devons continuer d'accélérer", "parce que ça va beaucoup, beaucoup plus vite" en Chine et aux États-Unis", a martelé le président.

Emmanuel Macron à Toulouse, le 11 décembre 2023. ( POOL / CAROLINE BLUMBERG )

"Plus vite et plus fort". Emmanuel Macron a plaidé lundi 11 décembre à Toulouse pour une "accélération" de son plan France 2030, pour améliorer les investissements dans l'innovation.

Le président, qui faisait le bilan sur le site d'Airbus de ce programme lancé il y a deux ans, a aussi promis des mesures gouvernementales "très concrètes", "dès le début de l'année prochaine" en faveur d'une "simplification drastique" , une "hyper simplification" pour les entreprises "dans tous les domaines".

"Accompagner beaucoup plus les entrepreneurs, écraser l'accumulation des procédures", "aller au bout de ce qu'on a commencé à faire mais qui est insuffisant", a-t-il énuméré, alors que le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé vouloir présenter début 2024 un projet de loi Pacte II pour permettre de poursuivre la simplification des normes qui entravent la croissance des entreprises, en particulier les plus petites et moyennes.

"Souveraineté", "plein emploi" et "décarbonation"

Le chef de l'État a vanté le bilan de sa politique économique menée depuis six ans autour de "trois objectifs" interdépendants : "souveraineté", "plein emploi" et "décarbonation" . Il a estimé que France 2030 et ses 54 milliards d'euros de crédits prévus commençait à porter ses fruits.

Mais "on n'est pas du tout arrivés", "parce que ça va beaucoup, beaucoup plus vite" en Chine et aux États-Unis, a-t-il martelé.

"Nous devons continuer d'accélérer", "aller plus vite et plus fort", a-t-il lancé à plusieurs reprises, évoquant l'innovation notamment en matière d'énergies. La "clé", c'est "l'accélération, l'accélération, l'accélération" , a-t-il insisté.