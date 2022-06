Investir dans les fonds primés par Le Revenu

La sélection du Revenu des meilleurs fonds sur trois ans. (© Adobestock)

Tout au long de l’année, Le Revenu identifie pour ses lecteurs les meilleurs supports de placement.

Notre palmarès annuel est l’occasion de confirmer la pertinence de cette approche. Sélectionner les fonds les plus performants permet de dynamiser votre portefeuille.

Jusqu'à +80 % sur trois ans

Avec Morningstar, nous suivons les 12 500 fonds uniques distribués en France, dont 8 500 sont ouverts aux investisseurs particuliers en direct, à travers un compte-titres, un PEA, un contrat d’assurance vie multisupport ou un PER. Pour nos Trophées 2022, les meilleurs gains individuels sur trois ans dépassent 80% en actions internationales à fin mars et 70% en actions européennes.

Près de +350% sur dix ans

Le placement en actions est aussi très rémunérateur sur dix ans, avec des progressions supérieures à 300% pour nos lauréats sur cette période. Ces gains spectaculaires, pour la période allant de fin mars 2012 à fin mars 2022, incluent notamment les rattrapages boursiers consécutifs aux fortes baisses de l’été 2011 (crise de la dette grecque), de janvier-février 2016 (craintes sur la croissance mondiale), du dernier trimestre 2018 (guerre commerciale États-Unis / Chine), de février-mars 2020 (crise du Covid-19), mais sont amputés par les replis consécutifs à l’invasion russe en Ukraine depuis le 24 février 2022.

L'investissement en Bourse doit donc se concevoir dans la durée, et non pas avec un horizon trop limité. Et les actions internationales restent une des meilleures