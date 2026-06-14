Interrogé sur son avenir, Ayyoub Bouaddi botte en touche

Habile balle au pied et face aux micros.

Grand bonhomme de ce Brésil-Maroc, Ayyoub Bouaddi a éclaboussé la rencontre de son talent. Du haut de ses 18 ans, le natif de Senlis a montré ce dont il était capable : sorties de balle sous pression, projection vers l’avant, très gros volume de jeu et facilité déconcertante. Si les Lillois et les suiveurs de Ligue 1 n’ont pas forcément été étonnés, cette prestation a sans doute scotché un paquet de spectateurs. Et encore un peu plus appuyé l’intérêt de grosses cylindrées européennes , déjà venues se renseigner ces derniers mois. Après la partie, The Athletic a tenté d’interroger le principal intéressé sur ces sollicitations, lui qui maîtrise déjà, malgré son jeune âge, la langue de bois : « J e suis vraiment heureux de savoir que certains clubs s’intéressent à moi. Mais pour l’instant, je suis uniquement concentré sur la Coupe du monde et nous allons tout donner pour réaliser le meilleur parcours possible. » …

AL pour SOFOOT.com