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Interrogé sur son avenir, Ayyoub Bouaddi botte en touche
information fournie par So Foot 14/06/2026 à 15:31

Interrogé sur son avenir, Ayyoub Bouaddi botte en touche

Interrogé sur son avenir, Ayyoub Bouaddi botte en touche

Habile balle au pied et face aux micros.

Grand bonhomme de ce Brésil-Maroc, Ayyoub Bouaddi a éclaboussé la rencontre de son talent. Du haut de ses 18 ans, le natif de Senlis a montré ce dont il était capable : sorties de balle sous pression, projection vers l’avant, très gros volume de jeu et facilité déconcertante. Si les Lillois et les suiveurs de Ligue 1 n’ont pas forcément été étonnés, cette prestation a sans doute scotché un paquet de spectateurs. Et encore un peu plus appuyé l’intérêt de grosses cylindrées européennes , déjà venues se renseigner ces derniers mois. Après la partie, The Athletic a tenté d’interroger le principal intéressé sur ces sollicitations, lui qui maîtrise déjà, malgré son jeune âge, la langue de bois : « J e suis vraiment heureux de savoir que certains clubs s’intéressent à moi. Mais pour l’instant, je suis uniquement concentré sur la Coupe du monde et nous allons tout donner pour réaliser le meilleur parcours possible. »

AL pour SOFOOT.com

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