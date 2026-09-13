Interrogé sur la décision de la Fed, Trump affirme que les États-Unis devraient avoir le taux le plus bas au monde

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Le président Donald Trump a déclaré dimanche que les États-Unis devraient avoir le taux d'intérêt le plus bas au monde, à la veille de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale prévue cette semaine.

Interrogé sur la possibilité d'une hausse des taux par la Fed mercredi, M. Trump a répondu aux journalistes présents à l'Irish Open, un tournoi de golf, qu'il n'en savait rien, mais a ajouté: "Nous devrions avoir le taux d'intérêt le plus bas au monde, quelles que soient leurs formules."

M. Trump a ajouté que les États-Unis disposaient du "meilleur crédit au monde. Nous enrichissons les autres pays. Nous pouvons mettre fin à cela en deux minutes."