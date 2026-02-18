Intelligence artificielle : "On est dans la course", promet Emmanuel Macron, qui veut tripler le nombre d'étudiants indiens en France

"Nous ne voulons pas totalement dépendre d'un modèle américain ou chinois", a lancé le président devant des chercheurs et des étudiants indiens.

Emmanuel Macron à New Delhi, en Inde, le 18 février 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Si la France reste "derrière les États-Unis et la Chine", elle est bel et bien "dans la course" à l'intelligence artificielle, a assuré mercredi 18 février Emmanuel Macron à New Delhi, en Inde, en invitant les étudiants indiens à venir plus nombreux en France.

"Nous ne voulons pas totalement dépendre d'un modèle américain ou chinois (...) Nous voulons être partie à la solution", a martelé le président français devant des chercheurs et étudiants réunis dans l'amphithéâtre du plus grand hôpital de la capitale indienne. "Et nous voulons être sûrs que cette innovation soit au service de notre bien commun et de notre humanité ", a-t-il ajouté. Cela veut aussi dire des capacités de calcul moins dévoreuses d'énergie, a insisté le chef de l'État, qui s'exprimait en anglais.

La président a aussi vanté les mérites des études en France, et réitéré l'objectif d'y tripler le nombre d'étudiants indiens à 30.000 d'ici 2030 .

"Moins cher" d'étudier en France

"Soyez sûrs que si vous venez en France, vous aurez le meilleur enseignement (...) que vous aurez tous vos cours en anglais", a-t-il lancé. "En France, les études coûtent largement moins cher que dans beaucoup d'autres pays . Ca ne veut pas non plus dire qu'elles sont de mauvaise qualité !", a poursuivi le chef de l'État.

"En France, ceux qui paient des impôts contribuent beaucoup plus que les étudiants, c'est plus équitable" et "si une contribution supplémentaire est demandée aux étudiants étrangers, elle est beaucoup plus faible que dans les universités anglo-saxonnes", a-t-il dit.

Emmanuel Macron a ensuite inauguré un centre de recherche franco-indien d'intelligence artificielle en matière de santé associant l'Institut du cerveau et l'université de La Sorbonne.

"French for sure" (Sûrement français), ont lancé des étudiants sur son passage en référence à une de ses expressions en anglais ("For sure") au sommet économique de Davos devenue virale sur les réseaux sociaux.

Le gouvernement indien évalue à environ 1,8 million le nombre d'Indiens qui étudient à l'étranger , tous niveaux scolaires confondus, dont 500.000 au seul Canada.