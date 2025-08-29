 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Instabilité politique : Emmanuel Macron réaffirme qu'il entend "exercer son mandat jusqu'à son terme"
information fournie par Boursorama avec Media Services 29/08/2025 à 17:58

Le chef de l'Etat a une nouvelle fois écarté l'hypothèse d'une fin d'exercice anticipée à l'Elysée, malgré la perspective d'une nouvelle crise qui pourrait découler du vote de confiance mal engagé qu'aborde François Bayrou et son gouvernement.

Emmanuel Macron, à Toulon, le 29 août 2025 ( POOL / MANON CRUZ )

"La démocratie consiste à ce que des gens votent pour un mandat donné". Quelle que soit l'issue du vote de confiance demandé par François Bayrou le 8 septembre, Emmanuel Macron a assuré vendredi 29 août qu'il entend "exercer jusqu'à son terme" le "mandat qui (lui) a été confié par les Français".

"La démocratie consiste à ce que des gens votent pour un mandat donné (...). n'en déplaise y compris à ceux qui ont été défaits à plusieurs reprises lors de ces ces mêmes élections", a déclaré le chef de l'Etat, dans une allusion à des contestations lancés notamment par le camp insoumis et Jean-Luc Mélenchon.

Le vote du 8 septembre, un "défi pas insurmontable", selon Macron

"Le mandat qui m'a été confié par les Français et par personne d'autre est un mandat qui sera exercé jusqu'à son terme". a t-il insisté, en réponse à une question posée lors d'une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand Friedrich Merz.

Refusant de faire "de la politique fiction" sur une éventuelle nouvelle dissolution, Emmanuel Macron a estimé que son Premier ministre était face à "un défi qui n'est pas insurmontable" et appelé les forces politiques à trouver "des chemins d'accord" sur le budget. Le président de la République avait assuré mercredi le Premier ministre de son soutien "total" quant à son choix de se soumettre au vote de confiance, programmé lundi 8 septembre.

Budget France
Emmanuel Macron

1 commentaire

  • 18:04

    mon pauvre vous partirez avant

Signaler le commentaire

Fermer

