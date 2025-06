Instabilité politique, droits de douane... : l'OCDE abaisse la prévision de croissance de la France pour 2025 et appelle à un "assainissement budgétaire"

"Il est essentiel que la France respecte ses plans d'assainissement budgétaire", a insisté l'OCDE.

( AFP / ERIC PIERMONT )

Les tensions commerciales internationales et l'incertitude politique a poussé mardi 3 juin l'OCDE a revoir à la baisse sa prévision de croissance pour la France en 2025, à 0,6%. L'institution appelle Paris a assainir ses comptes publics, notamment en baissant les dépenses.

"La croissance économique devrait ralentir de manière significative en 2025" , écrit l'Organisation de coopération et de développement économiques dans un chapitre de ses prévisions consacré à la France, où elle abaisse de 0,2 point son estimation pour la croissance économique du pays par rapport à celle publiée en mars. Avec cette révision, l'institution économique basée à Paris s'aligne sur la prévision publiée en avril par le Fonds monétaire international (FMI), tandis que la Banque de France et le gouvernement français tablent sur une progression de 0,7% du produit intérieur brut (PIB) cette année.

Les "incertitudes accrues" et "la montée des tensions commerciales" sont à l'origine de cette prévision plus pessimiste, explique l'OCDE. L'institution parisienne fait référence tant à l'offensive protectionniste engagée par Donald Trump qu'à la situation politique et budgétaire instable en France. Concernant la guerre commerciale, "le relèvement des droits de douane sur les exportations de la France et sur celles de ses principaux partenaires pourrait fragiliser davantage la croissance" du pays, a poursuivi l'institution internationale.

"Décisions difficiles"

Le président américain Donald Trump a encore annoncé vendredi que la surtaxe sur l'acier et l'aluminium passerait mercredi à 50%, une nouvelle escalade dans ses annonces de surtaxes douanières que l'Union européenne a "vivement regrettée" samedi.

Sur le plan intérieur, "le risque de turbulences politiques renouvelées plus tard cette année, dû à l'absence de majorité claire à l'Assemblée nationale , et les incertitudes qui en découlent au sujet de la politique budgétaire pourraient entraver encore davantage les décisions d'investissement des entreprises", a alerté l'OCDE.

L'institution a aussi exhorté la France à assainir ses finances, quelques jours après un appel du FMI à consentir à des "décisions difficiles" en matière budgétaire.

"Il est essentiel que la France respecte ses plans d'assainissement budgétaire", a indiqué l'OCDE. "Si les efforts ont, jusqu'à présent, été centrés sur les hausses d'impôts, il conviendra, pour atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme, de mettre en œuvre une stratégie plus globale ", a-t-elle poursuivi, évoquant des baisses de dépenses.

Pour 2026 l'OCDE prévoit une progression du PIB de 0,9%, soit 0,1 point en moins par rapport à ses prévisions de mars, là où le gouvernement et la Banque de France attendent 1,2%, et le FMI, 1%.