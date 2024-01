Instabilité géoéconomique : "2024 sera une année décisive", prévient Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen à Berlin le 22 janvier 2024. ( POOL / MARKUS SCHREIBER )

"La concurrence internationale s'intensifie. C'est la nouvelle normalité, dont nous devons nous accommoder", a expliqué Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ce vendredi 26 janvier.

Une mise en garde. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a prévenu ce vendredi 26 janvier que l'instabilité géoéconomique était devenue la "nouvelle normalité" des relations internationales. Selon elle, ces tensions vont continuer à s'accroître. "2024 sera une année décisive, les experts s'attendent à un nouvel accroissement des tensions économiques, de la mer Rouge jusqu'au détroit de Taïwan", a déclaré la responsable européenne lors d'une conférence sur le climat à Hambourg.

"Cela signifie également des interruptions plus fréquentes des chaînes d'approvisionnement et une plus grande volatilité des marchés de l'énergie. La concurrence internationale s'intensifie. C'est la nouvelle normalité, dont nous devons nous accommoder", a ajouté Ursula von der Leyen.

L'augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes implique que les Européens "unissent leurs forces comme jamais", notamment pour abandonner progressivement les énergies fossiles et décarboner leurs économies. Ursula von der Leyen a à cet égard défendu le Pacte vert de l'UE qui donne "une vision claire permettant de faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre de l'Histoire". Le Pacte vert permet d'avoir "la sécurité de planification indispensable que recherchent les investisseurs du monde entier" pour développer les énergies renouvelables, a-t-elle assuré.

Le "Pacte vert" européen (ou "Green Deal") est la feuille de route environnementale de la Commission européenne, couvrant la transformation d'un grand nombre de secteurs pour faire en sorte que l'UE atteigne la neutralité climatique en 2050. Au sein de ce plan climat, dont de nombreux textes sont encore en cours de négociation, le volet agricole qui prévoit de renforcer la règlementation environnementale, est la cible de la colère du monde agricole.