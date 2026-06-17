INSIGHT-Le Brexit, 10 ans après : les exportateurs britanniques s'adaptent encore à la vie hors de l'UE

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* Bridge Cheese a réorienté ses exportations vers Hong Kong après que les ventes dans l’UE sont devenues non rentables suite au Brexit

* Les prévisionnistes budgétaires estiment que l'impact à long terme du Brexit s'élèvera à 4 % du PIB

* L'Irlande du Nord affiche de meilleurs résultats que le reste du Royaume-Uni, grâce à son accès maintenu au marché unique

* Un sommet UE-Royaume-Uni prévu le 22 juillet vise à conclure un accord visant à alléger les barrières non tarifaires à partir de mi-2027

par James Davey, William Schomberg et Andy Bruce

Lorsque le Brexit a brusquement mis fin aux ambitieux projets d’exportation européens du fromager britannique Michael Harte, il a fallu quatre ans avant que sa jeune entreprise, Bridge Cheese, ne retrouve des clients à l’étranger pour ses produits à base de cheddar et de mozzarella – dans la lointaine Hong Kong.

M. Harte avait misé sur un «Brexit en douceur» qui aurait permis de maintenir des échanges commerciaux sans friction après la décision surprise prise par la Grande-Bretagne le 23 juin 2016 de quitter l’Union européenne, a-t-il déclaré. Au lieu de cela, la cinquième économie mondiale a quitté complètement le marché commun, érigeant des barrières face à ce géant situé à sa porte.

Depuis son siège de Telford, dans le centre de l’Angleterre – une ville surtout connue pour avoir vu naître la révolution industrielle du XVIIIe siècle, qui a contribué à diffuser l’idée d’économies ouvertes à travers le monde –, le recentrage de Bridge Cheese sur l’Asie porte désormais ses fruits.

Cette année, l’entreprise prévoit de vendre à Hong Kong plus du double du volume de fromage fondu qu’elle expédiait auparavant vers l’Europe, soit 100 000 tonnes par an. M. Harte espère démarrer des exportations vers la Malaisie cette année et sollicite des autorisations au Vietnam, en Thaïlande, en Chine continentale et sur d’autres marchés.

Mais entre la période qui a suivi de peu la mise en place des barrières liées au Brexit et la fin de l’année 2025, Bridge Cheese n’avait enregistré aucune vente à l’étranger, comptant plutôt sur une croissance nationale en ralentissement pour maintenir son activité.

M. Harte est convaincu que la croissance de son entreprise aurait été bien plus forte si la Grande-Bretagne pouvait encore commercer librement avec ses voisins.

Avant le Brexit, « on pouvait fabriquer une palette de fromage ici un lundi et la livrer à un client en France ou en Irlande dès le mercredi », a déclaré M. Harte, se remémorant ses projets d’expansion rapide en Espagne et en Italie.

Il a renoncé à ses ventes vers le continent six mois après la mise en œuvre d’un accord commercial post-Brexit en 2021, en raison des nouveaux coûts liés à l’activité – notamment les contrôles vétérinaires obligatoires coûtant 500 £ par inspection –, ainsi que des montagnes de formalités douanières et des retards aux frontières qui allongeaient les délais de livraison.

« Nous n’étions tout simplement plus compétitifs », a déclaré M. Harte.

Aujourd’hui, la certification vétérinaire d’un conteneur de 40 pieds transportant 16 800 kg de fromage vers l’Asie coûte à son entreprise autant que celle de seulement deux palettes totalisant 1 200 kg expédiées vers l’UE, a précisé M. Harte. Et les formalités administratives sont moins lourdes.

À l’instar de Bridge Cheese, dont le chiffre d’affaires annuel s’élève à environ 35 millions de livres sterling (47 millions de dollars), des milliers d’entreprises britanniques ont été contraintes de trouver des moyens de compenser la perte de leur libre accès à leur principal marché étranger, les producteurs alimentaires figurant parmi les plus durement touchés.

Bien que l’UE reste le premier partenaire commercial du Royaume-Uni, de nombreux fabricants ont ressenti les effets de cette situation, venant s’ajouter à la liste des problèmes auxquels est confrontée l’économie, enlisée dans une ornière de croissance lente depuis la crise financière mondiale de 2007-2008.

« Rendre une économie moins ouverte freine la croissance, même si, à plus long terme, les échanges commerciaux finiront par s’ajuster et se redresser », a déclaré en octobre dernier Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d’Angleterre.

Jusqu’à présent, cette reprise s’est avérée timide.

CHUTE DES EXPORTATIONS ALIMENTAIRES BRITANNIQUES VERS L’UE

Selon la Food and Drink Federation, le volume des exportations alimentaires britanniques vers l’Union européenne a baissé de plus de 23 % entre 2021 et 2025 par rapport aux cinq années précédant le Brexit.

D’ici 2024, environ 20 000 petites entreprises, parmi lesquelles des producteurs alimentaires, avaient cessé d’exporter vers l’UE, ramenant leur nombre total à environ 100 000, selon un rapport du Centre for Economic Performance de la London School of Economics.

Les accords commerciaux conclus par la Grande-Bretagne après le Brexit avec des pays tels que l’Australie et l’Inde ne remplaceront qu’une fraction de ces exportations perdues. Outre le coup porté au commerce, le Brexit a plongé les entreprises dans des années d’incertitude, ce qui a freiné les investissements.

L'économie britannique dans son ensemble sera, 15 ans après le Brexit, inférieure de 4 % à ce qu'elle aurait été si le pays était resté dans l'UE, environ la moitié des dommages étant déjà subis, selon les estimations des responsables des prévisions budgétaires du gouvernement.

Sur la base d’un produit intérieur brut britannique de 3.000 milliards de livres en 2025, cela équivaudrait à une perte de 120 milliards de livres pour l’économie.

Le National Bureau of Economic Research (NBER), un groupe de réflexion américain, prévoit des conséquences encore plus lourdes, affirmant que le Brexit réduira la taille de l’économie de 6 % à 8 %, avec une baisse des investissements – essentiels à la croissance économique future – de 18 % par rapport à un scénario sans Brexit.

Les économistes favorables au Brexit – qui étaient minoritaires au moment du référendum – contestent ces estimations. Ils font valoir que les performances remarquables de l’économie américaine dans l’analyse du NBER – qui compare le Royaume-Uni à un panier d’autres pays, dont les États-Unis – exagèrent l’effet du Brexit. Selon eux, les véritables responsables du marasme économique sont la hausse des impôts, le renforcement de la réglementation et les factures d’électricité exorbitantes.

Ils soulignent que les performances économiques globales de la Grande-Bretagne ces dernières années ont été globalement comparables à celles de la France et supérieures à celles de l’Allemagne, estimant que Londres devrait conclure davantage d’accords commerciaux bilatéraux, en particulier ceux qui favorisent l’important secteur des services du pays.

Les formalités administratives, les retards et les coûts administratifs liés au Brexit ont également eu un impact sur le coût des denrées alimentaires importées par la Grande-Bretagne, ce qui a contribué à l’inflation, qui a été la plus élevée du G7 pendant la majeure partie des quatre dernières années, alimentée en partie par la chute de la livre sterling après le référendum.

LES EXPORTATEURS D’IRLANDE DU NORD S’EN SORTENT MIEUX

Lorsque les décideurs politiques s’interrogent sur ce qu’aurait pu être la situation économique du Royaume-Uni sans le Brexit, certains tournent leur regard vers l’autre rive de la mer d’Irlande.

L’Irlande du Nord, partie intégrante du Royaume-Uni qui partage un territoire avec la République d’Irlande, a été autorisée à conserver un libre accès à son voisin du sud et au reste du marché unique de l’UE, grâce à des dispositions visant à protéger l’accord de paix qui a mis fin à des décennies de conflit armé.

Cet accès est vital pour les entreprises et les entrepreneurs tels que Mike Thomson, un autre fromager près de Belfast. Il a déclaré que cela représentait « le meilleur scénario de Brexit que nous pouvions espérer », même si les formalités administratives liées aux ingrédients importés d’Angleterre ont alourdi les coûts de sa fromagerie artisanale, Mike’s Fancy Cheese.

Son plus gros client se trouve de l’autre côté de la frontière, à Dublin.

Le régime particulier accordé à l’Irlande du Nord dans le cadre du Brexit lui a permis de connaître une croissance supérieure à celle du reste du Royaume-Uni. En 2023 – dernière année pour laquelle ces données sont disponibles –, l’économie nord-irlandaise avait progressé de 16,5 % par rapport à 2015, ce qui en faisait la région la plus performante du Royaume-Uni.

L'économie anglaise a quant à elle progressé de 11,6 %, selon les données de l'Office national des statistiques.

En 2024, plus d’un quart des exportations de biens et de services de l’Irlande du Nord étaient destinées à la République d’Irlande, contre 14 % en 2015.

REPRISE DES RELATIONS ENTRE LE ROYAUME-UNI ET L'UE Le Premier ministre Keir Starmer s'efforce d'apaiser les tensions et un sommet UE-Royaume-Uni est prévu le 22 juillet afin de conclure un accord visant à réduire considérablement les contrôles vétérinaires à partir de mi-2027, bien que des sources européennes aient indiqué que les progrès étaient lents.

M. Harte a déclaré que Bridge Cheese serait ravi de recommencer à exporter vers l’UE si les conditions étaient favorables et si le Royaume-Uni s’alignait sur ses règles en matière de commerce des produits destinés à la consommation humaine, animale et végétale, ce qui renforcerait la confiance des acheteurs européens: « Si cela améliore notre compétitivité, c’est formidable. »

Mais pour de nombreuses entreprises mises à mal par le Brexit et d’autres chocs économiques ces dernières années, un réajustement des normes de sécurité alimentaire entre le Royaume-Uni et l’UE ne suffira probablement pas à dissiper le sentiment d’incertitude et de prudence qui les anime.

Les investissements des entreprises au Royaume-Uni sont faibles depuis le début du millénaire et, en pourcentage du PIB, ils sont les plus bas parmi les économies du G7 depuis peu avant le référendum sur le Brexit.

Les économistes évoquent toute une série de causes possibles, notamment les changements fiscaux et une mauvaise gestion, mais le Brexit – et l’instabilité politique qu’il a engendrée, avec six Premiers ministres différents à Downing Street depuis 2016 – pèse lourdement sur de nombreux employeurs.

Starmer lui-même risque d’être confronté à une contestation au sein même du Parti travailliste au pouvoir dans les mois à venir.

Thomson, le fabricant de fromage d’Irlande du Nord, a déclaré que cette incertitude l’empêchait d’investir pour développer ses ventes vers l’UE, même s’il bénéficie d’un accès largement sans entraves.

Reform UK, le parti de Nigel Farage, fervent défenseur du Brexit, caracole en tête des sondages d’opinion. Dans le même temps, l’un des candidats potentiels à la succession de Starmer au sein du Parti travailliste, l’ancien ministre de la Santé Wes Streeting, a appelé la Grande-Bretagne à réintégrer un jour l’UE.

« Le Brexit n’est pas un événement qui s’est produit et qui est désormais clos », a déclaré M. Thomson. « Ce n’est pas quelque chose sur lequel on peut s’appuyer pour planifier l’avenir, car on ne sait tout simplement pas comment cela va se résoudre. »

(1 dollar = 0,7455 livre)