Inquiétude pour Kylian Mbappé

Les galères s’enchaînent. Alors que le Real Madrid a été tenu en échec par le Real Betis ce vendredi soir (1-1), Álvaro Arbeloa et son groupe ont fait face à une autre mauvaise nouvelle puisque Kylian Mbappé a demandé à être remplacé en fin de rencontre .

Une lésion aux ischio-jambiers

Remplacé par Gonzalo García à la 81 e minute après avoir demandé le changement à son entraîneur, alors que rien ne semblait indiquer une blessure pour le capitaine des Bleus, Mbappé a rejoint le banc madrilène en marchant . Malgré l’inquiétude présente, le club madrilène a confié à l’AFP qu’il s’agirait d’une « surcharge musculaire aux ischio-jambiers de la jambe gauche » . Ce diagnostic doit toutefois encore être confirmé par des examens complémentaires, mais exclut donc les blessures musculaires les plus graves.…

LB pour SOFOOT.com