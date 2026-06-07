Inquiétude au Danemark, Christian Eriksen fait un malaise en plein match

Le Danemark retient son souffle.

Alors que l’Ukraine défiait le Danemark à l’occasion d’un match amical ce dimanche, la rencontre a dû être stoppée prématurément en raison d’un malaise de Christian Eriksen. Cela s’est produit en seconde période, à la 65 e minute. Le milieu offensif s’est d’abord tenu la poitrine avant de s’écrouler sur la pelouse. Une équipe médicale a rapidement été appelée et a pu prendre en charge le joueur dans les meilleurs délais. Conscient, Eriksen a été évacué et l’arbitre a logiquement décidé d’arrêter la partie, alors que le Danemark menait 2-1. La fédération danoise a communiqué, indiquant que le joueur de Wolfsburg « est conscient et se porte, dans les circonstances, relativement bien. » …

AL pour SOFOOT.com