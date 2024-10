"Inquiets", "désabusés", "déprimés" : 86% des TPE sont dans un état d'esprit "négatif", selon une étude

Plus de la moitié des patrons interrogés font état de problèmes de trésorerie, qui sont "importants" pour plus du quart.

Une étude publiée mercredi 9 octobre souligne les difficultés auxquelles font face les chefs de très petites entreprises (TPE) -situation économique défavorable, état de trésorerie compliqué et situation professionnelle en dégradation-, et qui pèsent sur leur moral.

Les TPE ont le moral de plus en plus bas, selon le Syndicat des indépendants (SDI). Ce sont 86% de ces entreprises de moins de 10 salariés et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont dans un état d'esprit "négatif" au troisième trimestre, un chiffre qui est à ce niveau depuis le début de l'année, contre 81% au troisième trimestre 2023.

Ainsi, 41% des chefs de TPE se disent "inquiets", 27% "désabusés", 11% "en colère" et 7% "déprimés". Seuls 5% sont "optimistes", 6% "sereins", 4% "confiants".

Plus de la moitié d'entre eux (55%) ont des problèmes de trésorerie , dont 26% "importants".

Cela associé à une forte augmentation des défaillances des PME-ETI qui sont les donneurs d'ordre des TPE, tandis que la forte baisse de l'inflation, qui a atteint 1,2% en septembre, ne s'est pas encore répercutée sur la consommation.

Baisse d'activité au 3e trimestre

Presque deux tiers des répondants (63%) constatent une baisse de leur niveau d'activité ce troisième trimestre.

La dégradation des revenus de ces entrepreneurs, qui s'accentue de plus en plus, s'ajoute à la liste : 51% des personnes interrogées déclarent "avoir gagné moins d'un SMIC" au 3e trimestre.

Sur la même ligne, le recrutement a lui aussi fortement décliné, les TPE ne voulant plus embaucher. Ainsi, seules 13% d'entre elles sont actuellement à la recherche de personnel, contre 22% et 19% aux deux premiers trimestres, relève le SDI.

Enfin, seuls 41% des responsables de TPE se disent en capacité d'assumer l'augmentation du SMIC de 2% annoncée par le gouvernement, "59% ne le pourront pas en l'état", conclut l'étude.

Un total de 1.790 patrons de TPE ont participé à cette enquête menée du 26 septembre au 2 octobre.