 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Inondations et glissements de terrain au Népal et en Inde: au moins 60 morts
information fournie par AFP 05/10/2025 à 13:02

Photo du 5 octobre 2025, prise et diffusée par l'armée népalaise, montrant des militaires transportant une victime évacuée par hélicoptère après des glissements de terrain et des inondations provoqués par de fortes pluies au Népal ( Nepalese Army / - )

Photo du 5 octobre 2025, prise et diffusée par l'armée népalaise, montrant des militaires transportant une victime évacuée par hélicoptère après des glissements de terrain et des inondations provoqués par de fortes pluies au Népal ( Nepalese Army / - )

Inondations, glissements de terrain et orages: les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le Népal et le nord-est de l'Inde au cours des dernières quarante-huit heures ont fait au moins 60 morts, de nombreux sinistrés et des dégâts considérables.

Ces phénomènes violents sont courants en Asie du sud durant la saison des moussons, entre juin et septembre, mais les scientifiques indiquent que le changement climatique aggrave ces phénomènes.

Au Népal, l'épisode de pluie qui a débuté vendredi a causé la mort d'au moins 43 personnes, dont 37 dans le seul district oriental d'Illam, selon un nouveau bilan fourni à l'AFP par un porte-parole de l'agence nationale en charge des situations d'urgence, Shanti Mahat.

Douze autres personnes ont été blessées et 5 autres étaient toujours portées disparues dans l'ensemble du territoire, selon ce bilan encore provisoire.

"Les routes sont bloquées, certaines zones sont très difficiles d'accès. Les secours sont obligés de les rejoindre à pied", a rapporté à l'AFP un responsable de l'administration du district d'Illam, Sunita Nepal.

Dans la capitale népalaise Katmandou, les précipitations ont fait sortir les rivières et les fleuves de leur lit, provoquant des inondations dans leurs environs.

Des hélicoptères et des bateaux ont été mobilisés pour évacuer les sinistrés.

"Il y a des dégâts mais, grâce à l'alerte émise par les autorités, nous avons eu le temps de mettre nos affaires à l'abri", a témoigné auprès de l'AFP un habitant de la capitale, Rajan Khadga, 38 ans.

"Mais nous n'allons pas pouvoir rouvrir notre commerce", a toutefois ajouté ce vendeur de légumes. "Une partie de notre marchandise est recouverte de boue et ne pourra donc pas être vendue".

Les glissements de terrain ont également coupé des routes et perturbé de nombreux vols.

- "Coupées du monde" -

La Première ministre du gouvernement provisoire mis en place après les émeutes de septembre, Sushila Karki, a assuré ses concitoyens que "toutes les agences officielles étaient prêtes à fournir de l'aide" aux victimes.

"Votre sécurité est notre principale préoccupation", a-t-elle poursuivi, précisant que dimanche et lundi seraient considérés comme des jours fériés.

Des habitants s'abritent d'une bâche en plastique dans une rue inondée pendant de fortes pluies de mousson, le 3 octobre 2025 à Varanasi, en Inde ( AFP / Niharika KULKARNI )

Des habitants s'abritent d'une bâche en plastique dans une rue inondée pendant de fortes pluies de mousson, le 3 octobre 2025 à Varanasi, en Inde ( AFP / Niharika KULKARNI )

De l'autre côté de la frontière, dans l'extrême nord-est de l'Inde, des pluies particulièrement violentes ont également noyé la région de Darjeeling, dans l'Etat du Bengale occidental.

Selon un parlementaire local, Harsh V. Shringla, elles ont fait au moins 20 morts.

"Des zones entières dans les hauteurs sont coupées du monde, des routes ont été détruites", a déclaré sur son compte cet élu de la chambre haute du Parlement indien.

Au moins deux ponts ont été emportés par les crues, plusieurs routes ainsi que de vastes zones ont été inondées, a pour sa part détaillé sur X le chef de l'exécutif de l'Etat, Mamata Banerjje.

"Profondément affecté par les vies perdues", a réagi le Premier ministre indien Narendra Modi, en promettant toute l'aide possible du gouvernement de New Delhi.

L'actuelle saison de mousson a été marquée par une forte hausse des précipitations habituellement enregistrées à cette période. Elle a fait de nombreuses victimes et des dégâts considérables dans plusieurs pays de la région, dont l'Inde et le Pakistan.

Le Centre international pour le développement intégré des montagnes (ICIMOD), basé à Katmandou, avait averti en juin d'un risque accru de catastrophes lors de cette saison des moussons.

"Les températures en hausse et des pluies extrêmes augmentent le risque de catastrophes provoquées par l'eau comme des inondations, des glissements de terrain ou des coulées de débris", avaient estimé ses experts.

pm-str-pa/asm

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sanae Takaichi, nouvelle dirigeante élue du Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir, lors d'une conférence de presse, le 4 octobre 2025 à Tokyo ( POOL / Yuichi YAMAZAKI )
    Japon: Sanae Takaichi, une Première ministre pas féministe
    information fournie par AFP 05.10.2025 13:57 

    Sanae Takaichi doit devenir dans quelques semaines la première femme Premier ministre du Japon, mais bon nombre de ses positions reflètent une vision très conservatrice dans une nation encore profondément patriarcale. Takaichi, dont le modèle politique est Margaret ... Lire la suite

  • L'émissaire américain Steve Witkoff (d) et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, à l'aéroport de Teterboro, dans le New Jersey, le 13 juillet 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Le Hamas dit vouloir un échange "immédiat" d'otages et de détenus
    information fournie par AFP 05.10.2025 13:38 

    Le Hamas palestinien a affirmé dimanche son souci de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre à Gaza et de procéder à un échange "immédiat" d'otages et de prisonniers avec Israël, avant des négociations indirectes en Egypte entre les deux belligérants. ... Lire la suite

  • Des sauveteurs ukrainiens sur le site d'une attaque aérienne russe à Lapaivka, dans la région de Lviv, le 5 octobre 2025 en Ukraine ( AFP / STRINGER )
    Ukraine: cinq morts et des coupures de courant après des frappes russes
    information fournie par AFP 05.10.2025 13:12 

    Cinq personnes ont été tuées dimanche dans des frappes russes sur plusieurs régions d'Ukraine, ont rapporté les autorités locales, une attaque qui a provoqué des coupures de courant et poussé la Pologne voisine à mobiliser des avions et des systèmes au sol. La ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Le logo de l'OPEP
    L'Opep+ d'accord pour une légère hausse de sa production en novembre - sources
    information fournie par Reuters 05.10.2025 12:49 

    LONDRES/MOSCOU (Reuters) -L'Opep+ a décidé de procéder à une légère augmentation de sa production pétrolière à partir du mois de novembre, de 137.000 barils par jour, a-t-on appris auprès de trois sources proches du cartel pétrolier. Le groupe, qui réunit l'Organisation ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank