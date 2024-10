Inondations en Bosnie : l'UE annonce "débloquer tout de suite 20 millions d'euros pour une aide immédiate"

La Première ministre bosnienne Borjana Kristo et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à Donja Jablanica, en Bosnie, le 24 octobre 2024. ( AFP / ELVIS BARUKCIC )

"Je tiens à rassurer les habitants de la Bosnie-Herzégovine, et plus particulièrement de Jablanica, que l'Europe est à leurs côtés", a fait savoir ce vendredi 25 octobre la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, après une réunion avec la Première ministre bosnienne Borjana Kristo.

20 millions d'euros. L'Union européenne accordera à la Bosnie une aide "immédiate" pour faire face aux conséquences des inondations qui ont frappé début octobre le pays en faisant 27 morts et d'importants dégâts matériels, a annoncé ce vendredi 25 octobre la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Au lendemain d'une visite effectuée dans le village de Donja Jablanica, à 70 km au sud-ouest de Sarajevo, le plus touché par ces intempéries, Ursula Von der Leyen a encouragé la Bosnie à demander un soutien auprès du Fonds de solidarité de l'Union européenne, mais elle a promis une aide qui pourra être versée rapidement. "Nous avons décidé de débloquer tout de suite 20 millions d'euros pour une aide immédiate. Puis, dans la prochaine étape, le Fonds de solidarité vous soutiendra dans la reconstruction", a déclaré le cheffe de la Commission européenne en conférence de presse à Sarajevo. "C'était déchirant de voir hier la destruction et la dévastation causées par les inondations à Jablanica. Je tiens à rassurer les habitants de la Bosnie-Herzégovine, et plus particulièrement de cette région, que l'Europe est à leurs côtés", a-t-elle ajouté, après une réunion avec la Première ministre bosnienne Borjana Kristo.

Des dégâts estimés à environ 25 millions d’euros

Les inondations avaient violemment frappés dans la nuit du 3 au 4 octobre plusieurs localités du centre et du sud-ouest de la Bosnie. Les glissements de terrain ont emporté des routes, des voies ferrées et des ponts, coupant de nombreuses zones peuplées du reste du pays. Dans le village de Donja Jablanica, dont dix-neuf habitants ont péri, "une vingtaine de maisons ont été entièrement détruites, beaucoup d'autres endommagées. Les dégâts sur les maisons et les infrastructures ont été estimés à environ 50 millions de marks bosniens (25 millions d’euros)", a déclaré à l'AFP, Sabahudin Spahovic, un responsable de la protection civile locale.

Les dégâts matériels dans l'ensemble des zones touchées - sans compter ceux sur les infrastructures -, ont été estimés à environ 90 millions d'euros, ont rapporté les médias en citant les autorités. La ligne ferroviaire reliant la capitale Sarajevo et le sud du pays, utilisée surtout pour le transport de fret, n'a toujours pas été réparée.

Ursula von der Leyen a entamé mercredi sa tournée dans les Balkans occidentaux pour affirmer que l'élargissement de l'UE à cette région figurait très haut dans son agenda. Elle se rendra dans l'après-midi à Belgrade.