Inondations : Bruno Le Maire annonce des mesures de soutien et appelle les assureurs à ne pas "pinailler"

En déplacement lundi dans le Pas-de-Calais, qui a subi des inondations historiques, le ministre de l’Economie s'est montré rassurant, défendant "des engagements clairs qui seront tenus, de la part de l’Etat et comme de la part des assureurs".

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le 15 novembre 2023. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le ministre de l'Economie s'est rendu lundi 20 novembre au chevet des sinistrés du Pas-de-Calais, en proie à des inondations historiques depuis le début du mois de novembre. Bruno Le Maire, qui a pu constater l'ampleur des dégâts à Arques et Saint-Omer, a annoncé plusieurs mesures de soutiens aux particuliers et aux entreprises.

Selon la préfecture, les inondations, qui ont fait cinq blessés depuis le 6 novembre, ont touché 6.000 habitations, 160 commerces, 130 entreprises et 53 exploitations agricoles.

Les frais de relogement pris en charge

Face aux sinistrés, le locataire de Bercy s'est montré rassurant, défendant "des engagements clairs qui seront tenus, de la part de l’Etat et comme de la part des assureurs". Il a annoncé que les frais de relogement de "plusieurs milliers" de sinistrés seraient "à la charge de l'Etat et des assureurs" pendant six mois. "La modification de la loi sur les catastrophes naturelles" permettant cette prise en charge sera avancée à "fin novembre", a affirmé le ministre.

Par ailleurs "nous allons multiplier par trois le nombre d'experts sur le terrain, avec un objectif, c'est que d'ici le 4 décembre l'ensemble des expertises nécessaires" aient été réalisées et que "l'indemnisation puisse arriver le plus rapidement possible". En outre, il a promis "une avance significative" pour tous les sinistrés "dès que l'expertise sera faite".

Un dispositif d’urgence a également été mis en place à destination des entreprises sinistrées. En plus de l'ouverture de l'activité partielle et des reports de charges sociales ou fiscales, une aide d’urgence jusqu’à 2.000 euros pourra également être versée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs.

Afin de fluidifier les démarches, les assureurs ont mis en place "la possibilité d'évaluer les dommages à distance" via une "visio-expertise" et "un processus digitalisé de collecte d'informations", a souligné par la suite dans un communiqué France Assureurs.

Avertissement aux assureurs

Bruno Le Maire a également demandé aux assureurs de ne pas "pinailler". "Ce que j'appelle pinailler, c'est demander sans cesse des compléments d'expertises alors même qu'on voit bien que la situation est dramatique", a lancé le ministre de l'Économie lors d'un micro tendu.

"Si vous êtes un habitant d'une maison au rez-de-chaussée qui a été inondée, que votre cuisine a été abimée au niveau des placards, il ne faut pas qu'on vous dise 'on vous rembourse les placards du bas parce que les placards du haut n'ont pas été touchés' j'appelle ça pinailler, ce n'est pas acceptable", a-t-il estimé.