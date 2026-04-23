Infosys affiche des résultats meilleurs que prévu au 4T, mais prévoit une croissance atone en 2026-2027

( AFP / INA FASSBENDER )

Le géant indien des technologies de l’information Infosys a publié jeudi des résultats meilleurs que prévu pour le quatrième trimestre de son exercice décalé 2025-226 (clos fin mars), mais prévoit néanmoins une croissance atone pour l'exercice en cours, les dépenses de ses clients restant réduites.

Au cours du 4e trimestre 2025-2026, le bénéfice net d'Infosys a bondi de 20,9% à 85,01 milliards de roupies (773,23 millions d'euros), dépassant largement les prévisions des analystes, qui s'élevaient à 74,65 milliards de roupies.

Sur la même période, le chiffre d'affaires a également dépassé les prévisions, en hausse de 13,38 % sur un an à 464,02 milliards de roupies (4,22 milliards d'euros). Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 460,3 milliards de roupies.

Toutefois, Infosys a indiqué que son chiffre d'affaires pour l'exercice en cours - entamé début avril et qui s'achèvera fin mars 2027 - devrait croître entre 1,5% et 3,5%, à taux de change constants.

Si le chiffre d'affaires annuel 2026-2027 devait se situer dans le bas de cette fourchette, le groupe connaîtrait alors un ralentissement de sa croissance par rapport à l'exercice 2025-2026 qui vient de s'achever, où elle a été de 3,1%.

Le groupe, deuxième acteur du marché indien des services informatiques, évalué à quelque 315 milliards de dollars, tire plus de 80% de son chiffre d'affaires de clients occidentaux.

Il est confronté depuis plusieurs années à une demande en berne en raison des incertitudes géopolitiques, aggravées dernièrement par la guerre au Moyen-Orient, et par une concurrence plus féroce que jamais autour des solutions d'intelligence artificielle (IA) générative.

Les résultats trimestriels ont en partie été dopés par la dépréciation de la roupie face au dollar: la monnaie indienne a reculé d'environ 4% face au billet vert sur la période.

Or, les sociétés indiennes de services informatiques facturent généralement leurs clients en devises étrangères, mais leurs dépenses - comme les salaires des employés - sont libellées en roupies.

"Nous restons concentrés sur nos marges et le fait de dégager de la trésorerie, alors que nous évoluons dans un environnement macroéconomique en mutation", a déclaré le directeur financier Jayesh Sanghrajka dans un communiqué.

M. Sanghrajka a ajouté que les efforts de l'entreprise pour optimiser ses coûts lui avaient permis d'investir dans des "domaines stratégiques" tels que le recrutement de talents et l'IA.

De nombreux prestataires indiens de services logiciels comme Infosys ont massivement investi ces derniers temps dans les outils d'IA et la montée en compétences dans ce domaine, afin de décrocher de nouveaux contrats et de réduire leurs dépenses en améliorant leur efficacité opérationnelle.