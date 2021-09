INFO LE POINT. Macron sur les terres de Bertrand pour ses annonces sur la sécurité

Le président de la République a choisi Roubaix (Nord) pour prononcer mardi son discours de clôture du Beauvau de la sécurité, a appris Le Point. Le choix de cette ville ne doit rien au hasard puisqu'Emmanuel Macron sera non loin du fief de son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, élu de Tourcoing, pour dévoiler son plan censé améliorer les liens entre la population et la police.

Surtout, après Douai fin juin au lendemain des élections régionales, le chef de l'État s'affichera une nouvelle fois au côté de Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France et candidat à l'élection présidentielle. « À force, Bertrand ne va plus vouloir venir aux déplacements du chef de l'État dans sa région, s'amuse un fidèle du locataire de l'Élysée. Il n'existe pas, pour lui c'est terrible. » D'autant que le candidat de droite ne manque jamais une occasion de cibler précisément la faiblesse du chef de l'État en matière de politique régalienne et de lutte contre l'insécurité.

Le Beauvau de la sécurité, vaste consultation sur la police et la gendarmerie pilotée par Gérald Darmanin, a été lancé en janvier par Emmanuel Macron, pour répondre à la polémique sur les violences policières. Cette intervention sera l'occasion pour le président de la République de rappeler les moyens supplémentaires déployés pour les forces de l'ordre, et de tenter de renforcer sa posture régalienne,

