INFO LE POINT. Claude Chirac, candidate aux départementales

Claude Chirac reprend le flambeau chiraquien en Corrèze ! Selon nos informations, la présidente de la Fondation Chirac sera tête de liste aux prochaines élections départementales, qui auront lieu les 20 et 27 juin prochains. Un conseil départemental dont son père, Jacques Chirac, fut le président de 1970 à 1979, et où sa mère siégea pendant trente-six ans, de 1979 à 2015.

Mais Claude Chirac n'a pas jeté son dévolu sur l'un des fiefs historiques de ses parents. Elle ne se présente pas en Haute-Corrèze, à Ussel, la circonscription que son père, alors « jeune loup » pompidolien, arracha aux communistes lors des législatives de 1967 et dont il fit le centre ce que l'on dénomma « la chiraquie », ville où se trouve encore le siège de l'autre Fondation Jacques Chirac qui, discrètement, gère de multiples établissements de soins et maisons d'accueil pour personnes handicapées dans le Limousin. Claude Chirac ne reprend pas non plus le canton de Corrèze, dans l'arrondissement de Tulle, terre rurale dont sa mère fut l'inamovible conseillère, et où elle attira le Tour de France, Johnny Hallyday pour un concert géant mémorable et même Hillary Clinton ou encore le président chinois Jiang Zemin...

« Je serai très heureuse de m'engager pour la Corrèze »

C'est à Brive Centre, ville dont le maire emblématique fut Jean Charbonnel entre 1966

