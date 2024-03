Influence de la Chine en Asie-Pacifique : le Japon et les Etats-Unis discutent d'un renforcement de leur coopération militaire

Joe Biden le 22 mars 2024 à Washington DC. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / WIN MCNAMEE )

Objectif, selon les médias : contrer l'expansion militaire de la Chine ainsi que son influence politique dans la région Asie-Pacifique. Le Japon et les Etats-Unis discutent de moyens de renforcer leur coopération militaire, a affirmé ce lundi 25 mars le porte-parole du gouvernement nippon.

"Le Japon et les Etats-Unis discutent de moyens de renforcer leur coopération en matière de commandement et d'autorité afin d'améliorer la synergie et la préparation", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Yoshimasa Hayashi, devant la presse. "Je crois comprendre que rien n'a été décidé concernant la structure du côté américain, y compris le renforcement des fonctions des forces américaines au Japon", a-t-il ajouté. Le Financial Times et des médias japonais, citant des sources diplomatiques, ont affirmé qu'une révision de l'accord de sécurité entre les alliés serait annoncée lors du sommet américano-japonais le mois prochain à Washington.

La Chine, le "plus grand défi stratégique" pour la sécurité du Japon

Il y a actuellement 54.000 personnels militaires américains dans les bases installées au Japon. Le pays augmente actuellement ses dépenses en matière de défense pour atteindre la norme fixé par l'Otan de 2% de son PIB d'ici 2027, et a averti que la Chine représentait le "plus grand défi stratégique" pour sa sécurité. Selon le quotidien japonais Yomiuri de ce lundi, une équipe conjointe permanente américano-japonaise pourrait être mise en place au Japon pour assurer une coordination militaire plus étroite, alors qu'actuellement le Japon doit traiter avec le Commandement indo-pacifique américain basé à Hawaï pour diverses décisions.

De son côté, le Financial Times explique que "le Pentagone est encore loin d'une décision", mais que le Japon et les États-Unis souhaitent renforcer leurs liens "pour répondre à ce qu'ils considèrent comme une menace croissante de la Chine". Le journal décrit également ces plans comme "la plus grande amélioration de l'alliance de sécurité (entre les États-Unis et le Japon) depuis la signature d'un traité de défense mutuelle en 1960".

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida rencontrera le Président américain Joe Biden lors d'une visite d'Etat à Washington le 10 avril. Le lendemain, toujours à Washington, les deux pays doivent aussi participer à un sommet avec les Philippines.