Inflation : un plan d’aide alimentaire pour les plus précaires se dessine

Un système vertueux plutôt qu'un énième chèque. Selon les informations de RTL, pour aider les ménages les plus modestes à faire face à l'inflation, le gouvernement s'apprêterait à changer de stratégie. Cette fois, pas de « chèque alimentaire », mais tout un système de transformation, s'appuyant à la fois sur la lutte contre le gaspillage alimentaire.

L'idée du gouvernement serait de récupérer les fruits et légumes invendables (« moches », en mauvais état de conservation, bientôt périmés) directement auprès des agriculteurs ou des grandes surfaces. Direction ensuite des ateliers de transformation pour réaliser des conserves, des confitures et des plats préparés à destination des familles les plus précaires. Des denrées qui seront ensuite distribuées par les banques alimentaires et centres d'action sociale aux familles qui en ont le plus besoin.

Les restaurants universitaires face à « un taux de fréquentation jamais vu »

Pour mener à bien ce projet, l'État aurait débloqué 60 millions d'euros pour créer ces ateliers de transformation et créer des réseaux d'approvisionnement, toujours d'après RTL.