Inflation : pourquoi est-ce moins cher en Allemagne de faire ses courses ?

TROIS QUESTIONS. Les produits de consommation courante sont moins chers dans les supermarchés outre-Rhin que dans leurs équivalents français.

Dans un supermarché de la chaîne de supermarchés Penny à Berlin, en Allemagne, le 1er août 2023. ( AFP / INA FASSBENDER )

Une concurrence acérée sur le marché de l'alimentation, la pression des distributeurs sur les fournisseurs et la mentalité d'épargnants des Allemands expliquent ce phénomène, selon Carsten Brzeski, chef économiste à la banque ING Allemagne.

1. Pourquoi les produits de consommation sont-ils moins chers en Allemagne ?

"C'est avant tout une question de concurrence, explique Carsten Brzeski. Le marché de l'alimentation au détail est très compétitif en Allemagne et cela maintient des prix bas. Les distributeurs ont un pouvoir de négociation très fort vis-à-vis des agriculteurs et des fournisseurs en général. Il y a aussi une différence dans la typologie même des grandes surfaces : le segment haut de gamme n'existe pratiquement pas en Allemagne , alors qu'en comparaison la France connaît à peine le phénomène des discounters ."

2. Quelle influence ont les consommateurs sur le niveau des prix ?

"C'est un facteur culturel: l'Allemagne est un pays d'épargnants, qui dépensent une plus faible part de leurs revenus pour l'alimentation. À l'inverse, les Français sont prêts à payer plus pour obtenir un produit de bonne qualité. Même les riches Allemands vont chez Aldi , alors qu'un Français ou une Française riche n'oserait pas y mettre les pieds."

3. Quel est le rôle du taux de TVA et l'origine des importations dans l'écart de prix ?

"La TVA n'a pas d'impact : elle se monte à 7% en Allemagne pour les produits alimentaires de base et à 5,5% en France. En revanche, les Allemands se fournissent largement en Europe centrale, où le coût du travail est plus bas, et donc les importations moins chères que ce qui est produit en France."