Inflation : "Les Français ne s'appauvrissent pas", défend Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie a martelé sa volonté de faire du travail la pierre angulaire de l'action du gouvernement contre la hausse du coût de la vie.

Bruno Le Maire, le 27 septembre 2023, à Paris ( AFP / Mehdi FEDOUACH )

"Le combat qui est le nôtre, c'est d'avoir le maximum de Français qui travaillent". Invité de l'émission "L'Evenement" sur France 2 , Bruno Le Maire a défendu l'action de l'exécutif contre l'inflation, rejetant au passage l'idée d'un appauvrissement dans le pays.

A la question "Les Français s'appauvrissent?", basée sur une étude du FMI notant le recul de la France au classement du revenu par habitant, le ministre rétorque : "Non, les Français ne s'appauvrissent pas". "Les Français ont des revenus qui augmentent régulièrement année après année. Ils se sont appauvris relativement à deux grandes nations, l'Allemagne et les Etats-Unis pour une raison simple : il y avait moins de Français qui travaillent", a fait valoir le locataire de Bercy, jeudi 28 septembre.

"Les chiffres sont sans appel : quand vous regardez le taux de pauvreté, les personnes le plus en difficulté, ce sont des personnes au chômage. La première des réponses au pouvoir d'achat, à la crainte sur le niveau de vie, c'est le travail!", a t-il martelé.

Bataille de chiffres

Le ministre a fait valoir les chiffres de l'action du gouvernement, citant l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, ainsi que les revalorisations des pensions de retraite (+5,2%) et des minima sociaux.

Selon les statistiques du panorama des comptes nationaux de l'OCDE, le revenu disponible des ménages a reculé de 0,5% en France au 1er trimestre 2023 contre une progression de 0,9% en moyenne au sein des pays de l'organisation.

Du côté de l'Insee, l'institut a noté une diminution du pouvoir d'achat par unité de consommation, en retrait de 0,3% en 2022, tandis que le pouvoir d'achat du revenu disponible brut demeure au dessus de la ligne de flottaison (+0,2%).

Au deuxième trimestre 2023, le pouvoir d'achat des ménages a par ailleurs légèrement augmenté, sous l'effet d'une baisse des prélèvements fiscaux et d'une progression des prestations sociales. Les chiffres de l'Insee expriment toutefois une moyenne qui nivelle d'importantes disparités au sein de la population.

Début février, l'OFCE anticipait pour sa part une baisse du pouvoir d'achat des Français qui devrait être comprise entre 1,2 % et 2 % fin 2023 par rapport à fin 2021. Selon l'institut, la tendance aurait été bien plus marquée sans les aides de l'Etat, notamment celles sur l'énergie qui ont davantage protégé les plus modestes.

"Le mérite du bouclier tarifaire est d'avoir permis à la France de disposer rapidement d'un mécanisme de soutien. Il faut maintenant réfléchir à un autre mécanisme de soutien, et on pourrait s'inspirer de ce qui se prépare ailleurs en Europe, comme en Allemagne où l'idée est de lier les compensations en partie à la consommation passée des ménages", plaidait ainsi Xavier Ragot, président de l'OFCE, en février dernier.