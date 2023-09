Inflation : le début de reflux ouvre des "perspectives encourageantes", selon le gouverneur de la Banque de France

François Villeroy de Galhau a fait le point sur le mouvement de désinflation en cours, amené à se poursuivre dans les prochains trimestre, se félicitant au passage de "l'efficacité" du resserrement monétaire.

Après des mois de flambée sur le front des prix, la tendance est à l'assagissement, voire à la baisse grâce notamment à la détente des cours des matières premières. Dans ce contexte, l'activité économique française devrait ralentir au troisième trimestre tout en continuant de résister, avec une croissance légèrement positive de 0,1% à 0,2% qui lui permettra d'échapper à la "récession" sur fond de désinflation, a indiqué le gouverneur de la Banque de France.

"Notre diagnostic est qu'un ralentissement se confirme, incontestablement. Mais c'est un ralentissement, pas un retournement d'activité", a précisé François Villeroy de Galhau dans un entretien à l'AFP.

Le gouverneur de la Banque de France confirme le reflux amorcé de l'inflation, tendance désormais installée. "Après de très grandes difficultés fin 2021 et début 2022, nous sommes revenus aujourd'hui à une situation quasi normale en matière d'approvisionnement dans l'industrie comme le bâtiment. Cela ouvre des perspectives encourageantes sur l'inflation", juge t-il.

La tendance "montre l'efficacité de la politique monétaire"

"Nous avons passé le pic de l'inflation totale: les chocs des matières premières -ce sont souvent des chocs temporaires- se résorbent progressivement. Avec un décalage et plus progressivement, l'inflation hors énergie et alimentation a aussi commencé à diminuer (...)", résume t-il, avant de dresser un satisfecit quant aux mesures prises au cours des derniers mois.

"Cela montre l'efficacité de la politique monétaire", estime t-il. "L'effet de la politique monétaire est assuré mais prend en général entre un à deux ans. C'est cet horizon qui fonde notre prévision. Je le redis donc: nous allons ramener l'inflation vers 2% d'ici 2025", a t-il encore assuré.