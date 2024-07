Inflation : la BCE n'a pas encore "gagné" la partie, met en garde Christine Lagarde

"Nous sommes toujours confrontés à plusieurs incertitudes concernant l'inflation future", qui pourraient perturber la sortie de la spirale inflationniste.

Christine Lagarde à Francfort, en Allemagne, le 6 juin 2024. ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Si le plus gros de la crise semble être passé, la Banque centrale européenne n'a pas encore "gagné" le match contre l'inflation, a prévenu lundi 1er juillet sa présidente Christine Lagarde, qui estime que la cible de 2% ne devrait pas être atteinte avant fin 2025.

L'inflation en zone euro a été ramenée à 2,6% sur un an en mai -après avoir culminé à 10,6% en octobre 2022 - ce qui a conduit l'institution monétaire à réduire ses taux en juin pour la première fois depuis cinq ans. Néanmoins, "nous ne nous reposerons pas tant que le match ne sera pas gagné et que l'inflation ne sera pas revenue à 2%", le taux idéal visé à moyen terme, a déclaré Christine Lagarde en ouverture d'un forum annuel de la BCE organisé à Sintra, au Portugal.

"Notre travail n'est pas terminé et nous devons rester vigilants" , a-t-elle prévenu en début de discours. Compte tenu de l'ampleur inédite du choc inflationniste depuis le début de l'euro, "un 'atterrissage en douceur' de l'inflation n'est toujours pas garanti", selon l'ancienne directrice générale du FMI.

"Incertitudes"

Tout en décidant d'une première baisse des taux -largement anticipée- en juin, leur faisant quitter leur plus haut historique, la BCE a prévenu alors que la suite serait incertaine en raison de la volatilité de l'inflation. Si les pénuries de biens post-crise du Covid-19, facteur d'inflation, semblent résorbées, et que la hausse des prix d'énergie dans le sillage de la guerre russe en Ukraine ne pèse plus autant, "nous sommes toujours confrontés à plusieurs incertitudes concernant l'inflation future" , selon la banquière centrale.

Elle a cité à cet égard "l'évolution du lien entre profits, salaires et productivité", au moment où les salariés obtiennent des hausses de salaires pour rattraper le pouvoir d'achat perdu, et "la question de savoir si l'économie sera frappée par de nouveaux chocs du côté de l'offre", sans préciser leur nature.

La BCE prévoit de fait un parcours cahoteux de l'inflation dans les mois à venir, avec des tarifs d'énergie potentiellement plus élevés et des prix dans les services influencés par la forte composante salariale.

Néanmoins, comme déjà communiqué en juin, l'inflation devrait à nouveau atteindre les 2% "à la fin de l'année prochaine", a-t-elle ajouté.

Le resserrement inédit de la politique monétaire de la BCE, qui a augmenté les taux de 450 points de base entre juillet 2022 et septembre 2023, a permis d'éviter un décrochage des attentes d'inflation chez les agents économiques, s'est félicitée Christine Lagarde.