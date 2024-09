Inflation en recul, franc fort : La banque centrale suisse poursuit sa baisse des taux

( AFP / FABRICE COFFRINI )

La Banque nationale suisse (BNS) a baissé jeudi, pour la troisième fois cette année, son taux directeur face à une nette diminution de l'inflation et un franc fort qui pénalise les exportations du pays alpin.

La BNS a baissé d'un quart de point de pourcentage son taux d'intérêt directeur pour le ramener à 1%, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Elle a également abaissé ses prévisions d'inflation, les ramenant à 1,2% pour 2024 contre 1,3% lors de sa réunion trimestrielle de juin, 0,6% pour 2025 (contre 1,1% précédemment) et 0,7% en 2026 (contre 1% auparavant).

Cette révision à la baisse "s'explique notamment par l'appréciation du franc, le repli du cours du pétrole et la baisse des prix de l'électricité annoncée pour janvier", indique-t-elle dans le communiqué.

Elle a en revanche laissé sa prévision de croissance inchangée à 1% pour 2024.

De nombreux économistes s’attendaient à une baisse d'au moins un quart de point de pourcentage compte tenu du net recul de l’inflation, qui se situe sous la barre des 2% depuis plus d’un an et est retombée à 1,1% sur un an en août.

Mais depuis la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) la semaine passée, certains n’excluaient pas que la BNS procède à une baisse plus marquée en coupant elle-aussi son taux d’un demi-point de pourcentage.

D’autres songeaient plutôt à une approche plus graduelle, avec une de 0,25% en septembre, suivie par deux autres baisses de la même ampleur en décembre et mars.

Vers 07H50 GMT, le franc suisse était en légère hausse de 0,22% à 0,8485 franc suisse pour un dollar et progressait de 0,07% face à l’euro à 0,9461 franc suisse pour un euro.

- Pression -

La semaine dernière, la Convention patronale de l'industrie horlogère suisse et la fédération horlogère ont appelé la banque centrale à agir pour lutter contre la cherté du franc suisse qui fait pression sur ce secteur déjà confronté à situation difficile avec la baisse de la demande en Chine.

En août, Swissmem, l'organisation patronale de l'industrie, avait elle aussi exhorté la BNS à intervenir, la forte appréciation du franc face à l'euro depuis mi-juillet risquant de doucher les espoirs de reprise dans ce secteur fortement dépendant de ses exportations, avait-elle averti.

Comme l'or, le yen ou les emprunts allemands, le franc suisse fait partie des grandes valeurs refuges derrière lesquelles les investisseurs se retranchent en cas d'incertitudes.

Entre les élections européennes et législatives en France, les tensions géopolitiques et les secousses sur les marchés boursiers, le franc suisse s'est redressé face à l'euro depuis fin mai, puis a nettement accéléré durant l'été, se rapprochant de ses sommets de fin 2023 et début 2024. Depuis mi-juillet, l'euro a cédé environ 3,10% face au franc suisse.

Avec le recul de l'inflation, la banque centrale suisse avait pu donner le coup d'envoi de la baisse des taux des grandes banques centrales occidentales. Une première baisse d'un quart de point de pourcentage de son taux directeur en mars avait été suivie d'une seconde de la même ampleur en juin.