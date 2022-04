Inflation : de plus en plus de loyers impayés en France ?

L'inflation, sur le long terme, a de très nombreuses conséquences sur tous les secteurs de l'économie. Si on cite souvent l'augmentation des prix dans les supermarchés, à la station-essence ou au restaurant, on pense moins facilement à la hausse des loyers impayés. Pourtant, note Le Parisien, cette augmentation est déjà perceptible en France, à en croire les statistiques fournies par la platefomr de gestion locative Imodirect. « Les chiffres de nos impayés restent élevés par rapport à la normale », explique Arnaud Hacquart, patron de la plateforme. « Sur 2 000 biens gérés, nous enregistrons un taux d'impayés proche de 3 % au lieu de 1 % seulement avant la crise du Covid, c'est trois fois plus », détaille-t-il.

Pour 2000 locataires répartis dans les dix plus grandes villes française, hors Île-de-France, Imodirect recense 54 loyers impayés depuis plus d'un mois, contre seulement 18 avant la crise sanitaire. Pour autant, note Arnaud Hacquart, ces chiffres sont plus directement causées par la pandémie de Covid que par l'épisode inflationiste actuel. « On est plus sur une continuité de la crise du Covid et on craint que ça n'aille pas en s'améliorant avec l'arrêt des aides, l'inflation et les conséquences de la guerre en Ukraine ».

Delhommais – Inflation, dette, monnaie… Bon courage, président(e) !

Plusieurs acteurs rassurants

Si d'autres acteurs du secteur font également mention de ce

... Source LePoint.fr