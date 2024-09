Infarctus, AVC... : une vaste étude souligne les vertus du Nutri-Score

Le Nutri-Score, lancé en France en 2017, existe aussi, sur une base volontaire, dans six autres pays européens. D'autres, dont l'Italie, y sont fermement opposés.

( AFP / LOIC VENANCE )

Une vaste étude publiée mercredi 11 septembre vient souligner l'intérêt que peut avoir le Nutri-score dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Principale cause de mortalité en Europe occidentale, elles sont favorisées par la consommation d'aliments moins bien classés dans cet étiquetage visant à renseigner le consommateur sur les bénéfices ou les désavantages pour la santé des aliments ou boissons vendus en magasin, selon cette étude publiée dans le Lancet Regional Health Europe.

Une équipe de scientifiques de l'Inserm, de l'INRAE, du Cnam, des universités Sorbonne Paris Nord et Paris Cité, en collaboration avec des chercheurs du Centre international de recherche sur le cancer (OMS-CIRC), s'est penchée sur la nouvelle version de l'algorithme sous-tendant le Nutri-Score en lien avec le risque de maladies cardiovasculaires.

Un total de 345.533 participants d'une cohorte européenne (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), répartis dans sept pays d'Europe, ont été inclus dans les analyses. Entre 1992 et 2010, 16.214 de ces Européens ont développé une maladie cardiovasculaire (dont 6.565 infarctus du myocarde et 6.245 accidents vasculaires cérébraux ou AVC).

Un score a été attribué à chaque aliment consommé. Il est apparu que les participants consommant en moyenne plus d'aliments moins bien notés au Nutri-Score présentaient un risque accru de maladies cardiovasculaires , notamment d'infarctus et d’AVC. Et "ces associations étaient significatives après la prise en compte d'un grand nombre de facteurs sociodémographiques et liés au mode de vie", est-il souligné dans un communiqué de l'Inserm.

Des "éléments" pour rendre le Nutri-score obligatoire

La publication de cette étude intervient une semaine après que le géant agroalimentaire français Danone a annoncé qu'il n'afficherait plus le Nutri-Score sur ses yaourts à boire, désormais défavorablement notés.

Le Nutri-Score est un système d'étiquetage visant à renseigner le consommateur sur les bénéfices ou les désavantages pour la santé des aliments ou boissons vendus en magasin. Le mode de calcul a changé fin 2023, via un nouvel algorithme, pour mieux prendre en compte les connaissances en matière d'alimentation et de santé. Le sucre, le sel, les mauvaises graisses, comme l’absence de fibres ou d’autres nutriments , ont ainsi été davantage pénalisés.

Avec ses pastilles allant du vert au rouge, assorties des lettres de A à E, le Nutri-Score, lancé en France en 2017, existe aussi, sur une base volontaire, dans six autres pays européens : Allemagne, Belgique, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse. La Commission européenne sortante avait renoncé à présenter une proposition sur l'étiquetage nutritionnel, notamment face à la vive opposition de l'Italie, qui avait aussi rallié Chypre, la Grèce, la République tchèque, la Roumanie ou la Hongrie.

Les résultats de l'étude "fournissent des éléments clés pour soutenir l'adoption du Nutri-Score comme logo nutritionnel obligatoire en Europe ", a plaidé Mathilde Touvier, directrice de recherche à l'Inserm, citée dans le communiqué.