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Indonésie-Vols suspendus dans huit aéroports, dont celui de Djakarta, en raison d'une éruption volcanique
information fournie par Reuters 06/09/2026 à 17:34
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(Actualisé avec détails)

Les vols ont été suspendus dimanche dans huit aéroports indonésiens, dont celui de la capitale Djakarta, en raison des cendres rejetées par le volcan Anak Krakatau, entré en éruption vendredi soir.

L'aéroport international Soekarno-Hatta a suspendu son activité jusqu'à 23h59 (16h59 GMT) en raison des cendres volcaniques, a annoncé l'aéroport sur Instagram, laissant des centaines de passagers bloqués sur place.

Cette suspension, prolongée à plusieurs reprises, a affecté 964 vols rien qu'à l'aéroport principal de Djakarta, selon le ministère des Transports.

Singapore Airlines, Malaysia Airlines, AirAsia et Lion Air Group ont annoncé l'annulation de leurs vols à destination et en provenance de Djakarta pour le reste de la journée.

Au total, plus de 1.500 vols et 170.000 passagers ont été affectés dans les huit aéroports concernés, a précisé le ministère.

L'Anak Krakatau, situé entre Java et Sumatra au sein du vaste archipel indonésien, est en éruption depuis la fin de la journée de vendredi ; des cendres volcaniques ont été détectées au niveau de l'aéroport tôt dimanche matin, a-t-on indiqué de même source.

Selon la BNPB, il n'existe aucun risque de tsunami dans l'immédiat.

(Bernadette Christina; version française Camille Raynaud et Elizabeth Pineau)

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