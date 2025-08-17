 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Indonésie-Une trentaine de blessés après un séisme de magnitude 6,0 dans les Célèbes
information fournie par Reuters 17/08/2025 à 09:09

Près de trente personnes ont été blessées à la suite d'un tremblement de terre de magnitude 6,0 qui a frappé le centre de Sulawesi, en Indonésie, tôt dimanche, a déclaré l'agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB).

Le tremblement de terre, qui s'est produit à une profondeur de 10 km, a secoué la région de Poso et a été ressenti dans les zones avoisinantes.

Vingt-neuf personnes ont été blessées, dont deux grièvement, a indiqué l'agence dans un communiqué.

Aucun décès n'a été signalé dans l'immédiat, a ajouté la BNBP.

L'Indonésie se trouve sur la "ceinture de feu du Pacifique", une zone d'activité sismique élevée, où différentes plaques de la croûte terrestre se rencontrent et provoquent un grand nombre de tremblements de terre.

(Rédigé par Dewi Kurniawati ; version française Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank