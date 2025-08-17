Indonésie-Une trentaine de blessés après un séisme de magnitude 6,0 dans les Célèbes

Près de trente personnes ont été blessées à la suite d'un tremblement de terre de magnitude 6,0 qui a frappé le centre de Sulawesi, en Indonésie, tôt dimanche, a déclaré l'agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB).

Le tremblement de terre, qui s'est produit à une profondeur de 10 km, a secoué la région de Poso et a été ressenti dans les zones avoisinantes.

Vingt-neuf personnes ont été blessées, dont deux grièvement, a indiqué l'agence dans un communiqué.

Aucun décès n'a été signalé dans l'immédiat, a ajouté la BNBP.

L'Indonésie se trouve sur la "ceinture de feu du Pacifique", une zone d'activité sismique élevée, où différentes plaques de la croûte terrestre se rencontrent et provoquent un grand nombre de tremblements de terre.

