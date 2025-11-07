Indonésie-Une explosion dans une mosquée fait 54 blessés à Djakarta

(.)

Plus d'une cinquantaine de personnes ont été blessées et hospitalisées à la suite d'une explosion survenue lors de la prière du vendredi dans une mosquée située à l'intérieur d'un complexe scolaire à Djakarta, la capitale de l'Indonésie, a déclaré la police.

Les autorités enquêtent sur la cause de l'explosion sur le site de Kelapa Gading, au nord de Djakarta, a déclaré le chef de la police de la ville, Asep Edi Suheri, lors d'une conférence de presse télévisée.

Il a ajouté que 54 personnes avaient été admises à l'hôpital pour des blessures de mineures à graves dont des brûlures.

Les images de la mosquée diffusées par les chaînes d'information KompasTV et MetroTV ne montrent pas de dégâts importants sur la mosquée.

