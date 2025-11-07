 Aller au contenu principal
Indonésie-Une explosion dans une mosquée fait 54 blessés à Djakarta
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 10:16

Plus d'une cinquantaine de personnes ont été blessées et hospitalisées à la suite d'une explosion survenue lors de la prière du vendredi dans une mosquée située à l'intérieur d'un complexe scolaire à Djakarta, la capitale de l'Indonésie, a déclaré la police.

Les autorités enquêtent sur la cause de l'explosion sur le site de Kelapa Gading, au nord de Djakarta, a déclaré le chef de la police de la ville, Asep Edi Suheri, lors d'une conférence de presse télévisée.

Il a ajouté que 54 personnes avaient été admises à l'hôpital pour des blessures de mineures à graves dont des brûlures.

Les images de la mosquée diffusées par les chaînes d'information KompasTV et MetroTV ne montrent pas de dégâts importants sur la mosquée.

(Reportage du bureau de Djakarta ; version française Blandine Hénault)

