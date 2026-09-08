Indonésie-Réouverture de l'aéroport de Jakarta, de nouvelles éruptions volcaniques signalées

Les autorités indonésiennes ont annoncé mardi matin la réouverture de cinq aéroports du pays, dont le principal aéroport de Jakarta, qui avaient été fermés pendant plusieurs jours en raison de cendres rejetées par le volcan Anak Krakatau, dont de nouvelles éruptions ont été signalées dans la foulée.

D'après l'agence géologique locale, trois éruptions de l'Anak Krakatau se sont produites mardi, la dernière d'entre elles à 07h49 (00h49 GMT). Aucun précision n'a été donnée dans l'immédiat sur l'ampleur de ces éruptions.

Les cendres provenant de l'Anak Krakatau, situé à mi-chemin entre les îles de Java et de Sumatra, ont recouvert Jakarta et plusieurs zones environnantes à la suite de l'éruption du volcan vendredi soir, entraînant la fermeture de huit aéroports pour des raisons de sécurité.

Cinq de ces aéroports ont rouvert, a déclaré le ministre des Transports dans un communiqué, peu avant que les nouvelles éruptions ne soient signalées. Parmi eux, a indiqué Dudy Purwagandhi, l'aéroport international Soekarno-Hatta de Jakarta, qui a pu reprendre ses opérations après que les cendres dans les zones environnantes ont été dispersées par le vent.

L'aéroport Halim Perdanakusuma, également situé à Jakarta, et l'aéroport de la ville voisine de Bandung font partie des quatre autres aéroports ayant aussi rouvert mardi.

Deux aéroports du pays demeurent fermés.

A l'aéroport de Soekarno-Hatta, les autorités doivent toutefois vérifier la navigabilité des 178 avions bloqués au sol pendant la fermeture, a fait savoir Dudy Purwagandhi. "Peut-être faudra-t-il un peu de temps en plus pour préparer les avions", a-t-il dit.

Environ 341.000 personnes ont été affectées par les reports, les changements d'itinéraires ou les annulations de près de 3.000 vols au total, avait déclaré lundi le ministre des Infrastructures, Agus Harimurti Yudhoyono.

Comptant parmi les quelque 130 volcans actifs d'Indonésie, pays qui s'étend le long de la "ceinture de feu" du Pacifique - zone à forte activité sismique -, l'Anak Krakatau a commencé à émerger il y a un siècle à l'emplacement autrefois occupé par le Krakatau, alors connu sous le nom de Krakatoa.

L'ancien volcan s'est détruit lui-même lors d'éruptions massives en 1883, qui ont fait plus de 36.000 victimes après avoir déclenché une série de tsunamis.

(Stanley Widianto; version française Jean Terzian)