Indonésie : le geste horrible d'un joueur... et la sanction qui va avec

Quatrième division, en Indonésie. Milieu de terrain du PS Putra Jaya Pasuruan, Muhammad Hilmi Gimnastiar perd la tête en plein match de football et confond visiblement son sport avec du kickboxing : sûrement énervé par son adversaire, le garçon envoie un coup de pied dans le torse de ce dernier.

An Indonesian footballer has received a lifetime ban for launching a karate-style kick into the chest of an opponent. Footage of the incident during a fourth division fixture has gone viral, with beIN SPORTS reporting that Muhammad Hilmi Gimnastiar, a midfielder for PS Putra… pic.twitter.com/ND4Heyp7EF…

FC pour SOFOOT.com