Indonésie-Le bilan du naufrage d'un ferry s'alourdit à 71 morts

(Actualisé avec nouveau bilan)

Le naufrage d'un navire indonésien transportant 243 personnes en mer de Java, le 13 septembre, s'est alourdi à 71 morts, selon un nouveau bilan annoncé lundi par les autorités au 16e jour des recherches.

Le nombre de survivants s'élève à 108.

Les équipes de sauvetage indonésiennes ont dû se frayer un chemin parmi des débris instables, a déclaré Hardiansyah Putra, un haut responsable de l'agence nationale de recherche et de sauvetage, ajoutant que l'objectif était de retrouver les passagers encore portés disparus dans les cabines.

Les plongeurs sont limités à une profondeur maximale de 27 mètres, a-t-il ajouté.

Le ferry Virgo Transport 8 avait pris la mer le 12 septembre depuis Surabaya, dans l'est de Java, à destination de Banjarmasin, avant de chavirer tôt le lendemain, confronté à de mauvaises conditions météorologiques.

Les infrastructures de transport en Indonésie se caractérisent par un vaste réseau de ferries permettant de relier les 17.000 îles du pays.

Les déplacements en mer sont moins chers que ceux en avion, mais les accidents sont aussi plus nombreux.

(Stanley Widianto, Version française Benoit Van Overstraeten)